«Респект ребятам». Тренер прокомментировал поражение Шахтера от ПСВ

Известный украинский тренер Юрий Беньо прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от нидерландского ПСВ (2:3) в матче 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

– Очень тяжелые впечатления в психологическом плане. Игра так складывалась, что до удаления «Шахтер» действительно превосходил, контролировал игру. Не было видно, благодаря чему ПСВ сможет забить. «Шахтер» даже мог еще третий забивать и уже закрывать игру. А потом это удаление, еще и пропустить в дополнительное время два мяча. Просто трагедия.

– По вашему мнению, именно удаление стало ключевым событием матча, которое развернуло все в другую сторону?

– Ну да. По игре было видно, что равных составах, да, соперник больше контролировал мяч, а «Шахтер» отдал инициативу и по счету играл – использовал пространство, контратаки создавал. Поэтому такой итог в психологическом плане очень тяжелый. Респект ребятам и команде, что до удаления играли очень-очень здорово. И, в принципе, все удавалось, что тренерский штаб запланировал на игру, просто оно получалось. Поэтому и жаль, что такую игру так просто отпустили.

– С другой стороны, «Шахтер» противостоял сопернику с мощной атакой. И то, что у Ризныка за матч рекордное в истории ЛЧ количество сейвов, это подчеркивает.

– Ну смотрите, действительно острые и опасные моменты у ПСВ были где-то после удаления. Когда действительно Ризнык выручал, вытаскивал из девяток, из шестерок. До этого сейвы Дмитрия – это, за исключением, может, одного, чисто вратарские мячи. При правильном выборе позиции их надо брать, ничего чрезвычайного – удары через блок, через какой-то рикошет или силой эти удары наносились. Хотя Ризнык действительно сделал очень много, особенно в последние 10-15 минут, когда уже трибуны атаковали больше, чем сами игроки ПСВ. После пропущенного мяча эти два гола ПСВ – это по сути стадион забил. А первый мяч был переломный, запах крови почувствовали. Терять нечего, трибуны гонят, каждая подача – и уже паника в штрафной соперника. Тогда уже психология имеет большое значение.

– Чего не хватает этой команде «Шахтера», чтобы в таких моментах устоять?

– Знаете, когда пропустили первый гол, я только думал, что дай бог, чтобы они сыграли вничью. В этот момент, играя вдесятером, «Шахтеру» не хватало этих вылазок вперед, контрвыпадов. Не знаю, сейчас уже трудно комментировать, чем была продиктована замена Сикана, но он очень хорошо цеплялся за мячи, навязывал борьбу, держал защитников в напряжении. Хороший матч от него, но не знаем, может, у него повреждение. Также Зубков здорово сыграл. Понятно, что тренер после удаления должен был реагировать, перестройки делать. Поэтому Франьича выпустил. Степаненко перед этим вышел усилить защиту. И все же, чтобы защита немножко отдыхала при таком давлении, надо иметь кого-то, кто быстрый, может протащить мяч, хорошо играет на пространстве. Убежал один-два раза, и уже есть передышка для защитников. А так ты все время под прессингом, только отбиваешься, а они все время подают, простреливают, удары за ударами, нет минипауз, никак передохнуть.

– Если подытоживать, результат закономерен?

– Его трудно назвать закономерным, потому что до удаления «Шахтер» контролировал игру. Если бы не оно, все бы закончилось для «Шахтера» победой.