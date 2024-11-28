«Не выиграли б» Бош назвал игрока Шахтера, который помог ПСВ сделать камбек
61-летний специалист ключевым моментом матча назвал удаление Педриньо
Главный тренер ПСВ Петер Бош признался, что его команда не победила бы донецкий Шахтер в матче Лиги чемпионов, если бы не удаление защитника «горняков» Педриньо на 70-й минуте.
«Как такой камбэк стал возможным? Думаю, из-за красной карточки. Если быть полностью честным, я не думаю, что мы выиграли бы этот матч, если бы продолжали играть против 11 игроков.
Я был отчаянный, поэтому мне удалось сохранить такое спокойствие после третьего гола. Я не верил, что мы можем не только добыть очко, но и выиграть этот матч. Мы были очень довольны, что сравняли счет. То, что мы в конце концов выиграли, очень странно.
С самого начала я подумал, что мы играли очень посредственно. В обороне мы давали много пространства сопернику. Поэтому я не думаю, что это была хорошая игра с нашей стороны. Второй тайм был лучше, мы были жестче и выиграли больше дуэлей», – сказал Бош.
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скорее можно было подумать, что Шахтер забьет третий. Я даже удивился, что с началом второго тайма ПСВ не встряхнулся и не зажал Шахтер на ихней половине.
а после удаления даже трудно сказать что случилось, наверное психологически ПСВ передавил их, задрожали коленки.