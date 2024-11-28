«Не выиграли б» Бош назвал игрока Шахтера, который помог ПСВ сделать камбек

Главный тренер ПСВ Петер Бош признался, что его команда не победила бы донецкий Шахтер в матче Лиги чемпионов, если бы не удаление защитника «горняков» Педриньо на 70-й минуте.

«Как такой камбэк стал возможным? Думаю, из-за красной карточки. Если быть полностью честным, я не думаю, что мы выиграли бы этот матч, если бы продолжали играть против 11 игроков.

Я был отчаянный, поэтому мне удалось сохранить такое спокойствие после третьего гола. Я не верил, что мы можем не только добыть очко, но и выиграть этот матч. Мы были очень довольны, что сравняли счет. То, что мы в конце концов выиграли, очень странно.

С самого начала я подумал, что мы играли очень посредственно. В обороне мы давали много пространства сопернику. Поэтому я не думаю, что это была хорошая игра с нашей стороны. Второй тайм был лучше, мы были жестче и выиграли больше дуэлей», – сказал Бош.