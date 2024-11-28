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  4. Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Испания
28 ноября 2024, 15:29 |
2263
0

Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда

Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Фран Гарсия, Лукас Васкес и Дани Себальос не нужны сливочным

28 ноября 2024, 15:29 |
2263
0
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Мадридский «Реал» летом следующего года будет готов попрощаться с 5 футболистами, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в «черный список» королевского клуба вошли Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Фран Гарсия, Лукас Васкес и Дани Себальос.

В перечне игроков явно выделяется фамилия Орельена Тчуамени, стоимость которого по данным Transfermarkt составляет 100 миллионов евро. В сезоне 2024/25 французский хавбек провел 15 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Реал» может обменять Орельена Тчуамени на Райана Гравенберха из «Ливерпуля».

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Ферлан Менди Орельен Тчуамени Фран Гарсия Лукас Васкес Дани Себальос Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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