Не Сикан. Игрок Шахтера попал в команду недели ЛЧ от WhoScored

26-27 ноября 2024 года состоялись матчи 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25. В том числе свой поединок сыграл донецкий «Шахтер», проиграв нидерландскому ПСВ со счетом 2:3.

Украинский вратарь Дмитрий Ризнык в этом противостоянии, несмотря на 3 пропущенных гола, совершил 15 сейвов - рекорд Лиги чемпионов. Такой его перфоманс был оценен статистическим портал WboScored в 9.7 баллов из 10 возможных, что позволило Дмитрию получить место в символической сборной тура главного еврокубка.

Лучшими игроками недели по версии WhoScored стали Шарль Де Кетеларе («Аталанта») и Алехандро Гримальдо («Байер»).