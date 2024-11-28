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  4. Не Сикан. Игрок Шахтера попал в команду недели ЛЧ от WhoScored
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 11:33 |
597
0

Не Сикан. Игрок Шахтера попал в команду недели ЛЧ от WhoScored

Признание получил Дмитрий Ризнык

28 ноября 2024, 11:33 |
597
0
Не Сикан. Игрок Шахтера попал в команду недели ЛЧ от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

26-27 ноября 2024 года состоялись матчи 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25. В том числе свой поединок сыграл донецкий «Шахтер», проиграв нидерландскому ПСВ со счетом 2:3.

Украинский вратарь Дмитрий Ризнык в этом противостоянии, несмотря на 3 пропущенных гола, совершил 15 сейвов - рекорд Лиги чемпионов. Такой его перфоманс был оценен статистическим портал WboScored в 9.7 баллов из 10 возможных, что позволило Дмитрию получить место в символической сборной тура главного еврокубка.

Лучшими игроками недели по версии WhoScored стали Шарль Де Кетеларе («Аталанта») и Алехандро Гримальдо («Байер»).

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Шахтер Донецк ПСВ Лига чемпионов Дмитрий Ризнык ПСВ - Шахтер WhoScored символическая сборная
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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