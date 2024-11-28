Не Сикан. Игрок Шахтера попал в команду недели ЛЧ от WhoScored
Признание получил Дмитрий Ризнык
26-27 ноября 2024 года состоялись матчи 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2024/25. В том числе свой поединок сыграл донецкий «Шахтер», проиграв нидерландскому ПСВ со счетом 2:3.
Украинский вратарь Дмитрий Ризнык в этом противостоянии, несмотря на 3 пропущенных гола, совершил 15 сейвов - рекорд Лиги чемпионов. Такой его перфоманс был оценен статистическим портал WboScored в 9.7 баллов из 10 возможных, что позволило Дмитрию получить место в символической сборной тура главного еврокубка.
Лучшими игроками недели по версии WhoScored стали Шарль Де Кетеларе («Аталанта») и Алехандро Гримальдо («Байер»).
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