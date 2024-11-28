Молодежные турниры28 ноября 2024, 10:37 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:43
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Монако U19 – Бенфика U19 – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Юношеской лиги УЕФА
28 ноября 2024, 10:37 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:43
36
0
27 ноября в рамках 5-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Монако» U-19 встретился с «Бенфикой» U-19.
Матч завершился победой «Монако» со счетом 1:0, единственный гол забил Михал на 44-й минуте.
Юношеская лига УЕФА. 5-й тур. 27 ноября
«Монако» U-19 – «Бенфика» U-19 – 0:2
Гол: Михал, 44
Видеообзор матча:
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