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28 ноября 2024, 10:37 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:43
36
0

Монако U19 – Бенфика U19 – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Юношеской лиги УЕФА

28 ноября 2024, 10:37 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:43
36
0
Монако U19 – Бенфика U19 – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Монако

27 ноября в рамках 5-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Монако» U-19 встретился с «Бенфикой» U-19.

Матч завершился победой «Монако» со счетом 1:0, единственный гол забил Михал на 44-й минуте.

Юношеская лига УЕФА. 5-й тур. 27 ноября

«Монако» U-19 – «Бенфика» U-19 – 0:2

Гол: Михал, 44

Видеообзор матча:

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видео голов и обзор Юношеская лига УЕФА Монако Бенфика Бенфика U-19
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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