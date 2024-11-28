17-летний Степанов рассказал, что сказал ему Хаби Алонсо после дебюта в ЛЧ

17-летний украинский форвард леверкузенского Байера Артем Степанов рассказал, что сказал ему главный тренер команды Хаби Алонсо после его дебюта в Лиге чемпионов в матче с РБ Зальцбург (5:0).

«Тренер сказал, что мне следует наслаждаться этим моментом и продолжать работать», – заявил перспективный нападающий.

Степанов дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет, 3 месяца и 16 дней, это сделало Артема самым молодым украинским игроком, который когда-либо играл в Лиге чемпионов.

Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Чигринскому, который впервые сыграл в этом турнире, когда ему было 18 лет и 1 месяц.