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  4. 17-летний Степанов рассказал, что сказал ему Хаби Алонсо после дебюта в ЛЧ
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 09:59 |
550
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17-летний Степанов рассказал, что сказал ему Хаби Алонсо после дебюта в ЛЧ

Артем передал краткое обращение тренера

28 ноября 2024, 09:59 |
550
0
17-летний Степанов рассказал, что сказал ему Хаби Алонсо после дебюта в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

17-летний украинский форвард леверкузенского Байера Артем Степанов рассказал, что сказал ему главный тренер команды Хаби Алонсо после его дебюта в Лиге чемпионов в матче с РБ Зальцбург (5:0).

«Тренер сказал, что мне следует наслаждаться этим моментом и продолжать работать», – заявил перспективный нападающий.

Степанов дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет, 3 месяца и 16 дней, это сделало Артема самым молодым украинским игроком, который когда-либо играл в Лиге чемпионов.

Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Чигринскому, который впервые сыграл в этом турнире, когда ему было 18 лет и 1 месяц.

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Байер РБ Зальцбург Лига чемпионов Артем Степанов Хаби Алонсо
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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