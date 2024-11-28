Без Ярмоленко и Шапаренко. Хацкевич назвал лидеров нынешнего Динамо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич назвал нынешних лидеров «бело-синих». Специалист неожиданно не включил в список Андрея Ярмоленко и Николая Шапаренко.

«Присутствует определенный контракт. Одни и те же футболисты выглядят прекрасно в чемпионате Украины, однако в еврокубковых матчах практически растворяются. Если же называть лидеров, то это Виталий Буяльский, Георгий Бущан, Денис Попов, Владислав Дубинчак и Владислав Кабаев. Это опытные футболисты очень хорошего уровня. Да, есть и талантливая динамовская молодежь, но в еврокубках наличие опыта достаточно важно», – сказал Хацкевич.

В настоящее время «Динамо» готовится к матчу пятого тура основного раунда Лиги Европы, где киевляне будут играть против «Виктории».Матч "Динамо" - "Виктория" состоится в четверг, 28 ноября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Ранее Хацкевич назвал главный минус полузащитника «Динамо» Николая Шапаренко.