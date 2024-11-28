«О Коле очень много говорят". Хацкевич назвал главный минус Шапаренко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич откровенно рассказал о перспективах лидера киевлян Николая Шапаренко. Специалист заявил, что полузащитнику не хватает уверенности.

«О Коле очень много говорят… Но этот период, как он сейчас выглядит в матчах за сборную и Динамо в еврокубках… Чувствуется, что ему не хватает стабильности.

Да, в чемпионате Шапаренко оформил восемь ассистов, забил три гола, но в матчах еврокубков, где нужно проявлять лидерские качества, заявлять о себе, у Коли возникает спад. С чем он связан? Здесь я не могу ответить на этот вопрос», – сказал специалист.

Сейчас Николай Шапаренко вместе с «Динамо» готовится к матчу против «Виктории» в рамках пятого тура основного этапа Лиги Европы. Матч «Динамо» – «Виктория» состоится в четверг, 28 ноября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Ранее дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко.