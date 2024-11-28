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  4. «О Коле очень много говорят". Хацкевич назвал главный минус Шапаренко
Украина. Премьер лига
28 ноября 2024, 09:57 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:13
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0

«О Коле очень много говорят". Хацкевич назвал главный минус Шапаренко

Специалист дал совет полузащитнику

28 ноября 2024, 09:57 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:13
340
0
«О Коле очень много говорят". Хацкевич назвал главный минус Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич откровенно рассказал о перспективах лидера киевлян Николая Шапаренко. Специалист заявил, что полузащитнику не хватает уверенности.

«О Коле очень много говорят… Но этот период, как он сейчас выглядит в матчах за сборную и Динамо в еврокубках… Чувствуется, что ему не хватает стабильности.

Да, в чемпионате Шапаренко оформил восемь ассистов, забил три гола, но в матчах еврокубков, где нужно проявлять лидерские качества, заявлять о себе, у Коли возникает спад. С чем он связан? Здесь я не могу ответить на этот вопрос», – сказал специалист.

Сейчас Николай Шапаренко вместе с «Динамо» готовится к матчу против «Виктории» в рамках пятого тура основного этапа Лиги Европы. Матч «Динамо» – «Виктория» состоится в четверг, 28 ноября. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Ранее дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко.

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Николай Шапаренко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Хацкевич
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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