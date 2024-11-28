«Могу уверенно сказать». Хацкевич ответил, закончит ли карьеру Ярмоленко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич ответил на вопрос о будущем вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко.

– Андрей Ярмоленко до сих пор воспринимается как лидер команды Шовковского, однако в последнее время ветеран «Динамо» больше лечится, чем играет. Как думаете, это последний сезон для Андрея в профессиональном футболе?

– Андрей уже и так оставил заметный след в украинском футболе. Не только в клубе, но и в национальной сборной. Продолжит ли он продолжит? Знаете, здоровье для футболиста очень много значит, особенно для такого возрастного игрока. Решение только за Ярмоленко. Но могу уверенно сказать, что вот в таких матчах, как с «Викторией», Андрей точно был бы нужен на поле. К сожалению, мы знаем, что у него сейчас травма, которая не дает возможности помочь «Динамо» непосредственно в самой игре.

Недавно Андрей Ярмоленко покинул территорию Украины, чтобы продолжить лечение от травмы.