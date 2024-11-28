Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Могу уверенно сказать». Хацкевич ответил, закончит ли карьеру Ярмоленко
Украина. Премьер лига
28 ноября 2024, 10:52 |
948
0

«Могу уверенно сказать». Хацкевич ответил, закончит ли карьеру Ярмоленко

Бывший тренер «Динамо» считает, что решение должен принимать сам Андрей

28 ноября 2024, 10:52 |
948
0
«Могу уверенно сказать». Хацкевич ответил, закончит ли карьеру Ярмоленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич ответил на вопрос о будущем вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко.

– Андрей Ярмоленко до сих пор воспринимается как лидер команды Шовковского, однако в последнее время ветеран «Динамо» больше лечится, чем играет. Как думаете, это последний сезон для Андрея в профессиональном футболе?

– Андрей уже и так оставил заметный след в украинском футболе. Не только в клубе, но и в национальной сборной. Продолжит ли он продолжит? Знаете, здоровье для футболиста очень много значит, особенно для такого возрастного игрока. Решение только за Ярмоленко. Но могу уверенно сказать, что вот в таких матчах, как с «Викторией», Андрей точно был бы нужен на поле. К сожалению, мы знаем, что у него сейчас травма, которая не дает возможности помочь «Динамо» непосредственно в самой игре.

Недавно Андрей Ярмоленко покинул территорию Украины, чтобы продолжить лечение от травмы.

По теме:
«40% на ничью». Эксперт дал прогноз на матч Динамо в Лиге Европы
Без Ярмоленко и Шапаренко. Хацкевич назвал лидеров нынешнего Динамо
«О Коле очень много говорят". Хацкевич назвал главный минус Шапаренко
Александр Хацкевич Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 28 ноября 2024, 07:45 27
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Все то же задание: забить первые мячи и взять первые очки

Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Футбол | 28 ноября 2024, 10:43 0
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ

Специалист поддержал игрока

ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
Футбол | 28.11.2024, 00:15
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
Бокс | 27.11.2024, 18:44
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Футбол | 27.11.2024, 12:24
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 59
Футбол
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 11
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
27.11.2024, 23:56 339
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем