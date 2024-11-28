Лига чемпионов28 ноября 2024, 09:16 |
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«Сделали это вместе». Трубин отреагировал на победу над командой россиянина
«Бенфика» одолела «Монако» со счетом 3:2
28 ноября 2024, 09:16 |
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Вечером 27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов матч между «Монако» и «Бенфикой». Голевая перестрелка завершилась победой гостей со счетом 3:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин полностью отыграл всю игру. После поединка он прокомментировал добытый результат:
«Украинское сердце бьется в ритме. Мы сделали это вместе».
Стоит отметить, что в составе «Монако» играет представитель страны-террориста Александр Головин.
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