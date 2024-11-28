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  4. «Сделали это вместе». Трубин отреагировал на победу над командой россиянина
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 09:16 |
1154
0

«Сделали это вместе». Трубин отреагировал на победу над командой россиянина

«Бенфика» одолела «Монако» со счетом 3:2

28 ноября 2024, 09:16 |
1154
0
«Сделали это вместе». Трубин отреагировал на победу над командой россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов матч между «Монако» и «Бенфикой». Голевая перестрелка завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «орлов» Анатолий Трубин полностью отыграл всю игру. После поединка он прокомментировал добытый результат:

«Украинское сердце бьется в ритме. Мы сделали это вместе».

Стоит отметить, что в составе «Монако» играет представитель страны-террориста Александр Головин.

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Монако Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин Александр Головин
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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