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28 ноября 2024, 07:37 |
1109
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Кейт Абдо – твой гид по матчам Лиги чемпионов!

Ещё одна телеведущая, благодаря которой просмотры футбольных шоу растут

28 ноября 2024, 07:37 |
1109
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Кейт Абдо – твой гид по матчам Лиги чемпионов!
Instagram. Кейт Абдо (Скотт)

Английская журналистка и телеведущая Кейт Абдо является одной из самых ярких представительниц женского пола в мировом футболе.

Она известна своим внушительным знанием реалий английского и мирового футбола, также она уже неоднократно была ведущей церемонии «Золотой мяч».

Сейчас 43-летняя красавица – звезда американского телеканала NBC Sports, где она ведет популярную аналитическую передачу, в которой разбираются матчи Лиги чемпионов в компании экс-футболистов: Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На протяжении своей карьеры она работала во многих странах: Великобритании, США, Франции, Испании и Германии.

Была звездой таких известных телеканалов, как CNN, Sky Sports и Fox Sports.

Кроме футбольных передач, девушка освещала бокс – фанаткой которого также является. В свободное время телеведущая очень любит боксировать.

Во время просмотров вечеров Лиги чемпионов на NBC Sports многие фанаты подмечали химию между Тьерри Анри и Кейт Абдо, но девушка замужем за другим спортсменом – экс-боксером Маликом Скоттом:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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