ДЕВУШКА ДНЯ. Кейт Абдо – твой гид по матчам Лиги чемпионов!
Ещё одна телеведущая, благодаря которой просмотры футбольных шоу растут
Английская журналистка и телеведущая Кейт Абдо является одной из самых ярких представительниц женского пола в мировом футболе.
Она известна своим внушительным знанием реалий английского и мирового футбола, также она уже неоднократно была ведущей церемонии «Золотой мяч».
Сейчас 43-летняя красавица – звезда американского телеканала NBC Sports, где она ведет популярную аналитическую передачу, в которой разбираются матчи Лиги чемпионов в компании экс-футболистов: Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На протяжении своей карьеры она работала во многих странах: Великобритании, США, Франции, Испании и Германии.
Была звездой таких известных телеканалов, как CNN, Sky Sports и Fox Sports.
Кроме футбольных передач, девушка освещала бокс – фанаткой которого также является. В свободное время телеведущая очень любит боксировать.
Во время просмотров вечеров Лиги чемпионов на NBC Sports многие фанаты подмечали химию между Тьерри Анри и Кейт Абдо, но девушка замужем за другим спортсменом – экс-боксером Маликом Скоттом:
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