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28 ноября 2024, 07:03 |
710
0

ФОТО. Жена игрока сборной Украины опубликовала архивные снимки. Это топ

Кристина Яремчук поздравила своего мужа с днём рождения и поделилась редкостными фото

28 ноября 2024, 07:03 |
710
0
ФОТО. Жена игрока сборной Украины опубликовала архивные снимки. Это топ
Instagram. Кристина и Роман Яремчук

Жена нападающего сборной Украины и греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина Яремчук, очень мило поздравила возлюбленного с днём рождения и годовщиной начала их отношений.

Футболисту исполнилось 29 лет, а пара вместе уже 12 лет.

Кристина Яремчук очень мило и с чувством юмора написала поздравление:

«Сегодня у нас двойной праздник у моего Аполлона, @r.yaremchuk, день рождения и 12 лет совместной жизни❤️🥳🥳 Какой хитрюля, знает как экономить, взял два праздника в один день собрал 🤣».

Также инфлюенсерка рассказала, что Роман умудряется выигрывать у неё споры:

«Тебе всего 29, а у тебя уже пол седой головы, не благодари😂🤔🤔 За эти 12 лет ты доказал, что выдержка твой талант, 💪🏻 а я главный вызов 🤣ты живое доказательство того, что упрямством можно достичь всего, даже иногда выиграть в споре у жены (такое бывает, но редко)».

Постоянная смена клубов Романом – ещё одна затронутая тема в этом поздравлении:

«Мы, похоже, не просто «муж и жена», а настоящие чемпионы мира по переездам! Каждый год – новая страна, новая жизнь, новые коробки, но, что главное, тот самый ты! 😍Спасибо, что показываешь мне мир🤣».

И, конечно же, не обошлось и без вечной проблемы носков:

«Пусть на твоем поле будет максимум поводов для радости и счастья, и минимум для офсайдов.🤗 Ты наш супергерой, и даже если твоя суперспособность разбрасывать носки!😍😍😍😍😍».

В посте Кристины Яремчук есть несколько архивных фото пары, которые ещё никогда не публиковались:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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