ФОТО. Футболист АПЛ спас жизнь жене и сыну во время пожара

Центральный защитник «Шеффилд Юнайтед» и сборной Боснии и Герцеговины Анел Ахмедходжич стал настоящим героем для своей семьи.

Жена 25-летнего футболиста Марианна рассказала как Анел спас жизнь ей и их 18-месячному сыну Исаку:

«Мы пережили почти смертельный опыт. В июле в нашем доме произошел пожар. Я спала, как и наш сын Исак. К счастью, Анел не спал. Он почувствовал запах дыма и вытащил нас оттуда, прежде чем ситуация стала еще хуже. Мы потеряли все наши вещи», – цитирует жену футболиста Expressen.

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«Увидеть комнату нашего сына в полной темноте после пожара было ужасно. Думаю, тяжелее всего было потерять все вещи нашего сына, его детскую одежду и любимое одеяло. Мы счастливы и благодарны, что смогли пережить это», – добавила она.

Семья вынуждена была искать новый дом и начать все с нуля: «Для нас это точно был не самый лучший год. Люди должны знать, что наша жизнь не идеальна», – говорит Марианна Ахмедходжич.