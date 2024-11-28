ФОТО. У Милевского появилась новая роскошная девушка? Кто она?
Артём Милевский замечен в новой любопытной компании
Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский состоит в отношениях с таинственной девушкой с никнеймом в Instagram Mila.Myrs.
Артёма все чаще видят в компании «новой красавицы»: общие походы в рестораны, ночной шоппинг и даже – выбор коляски.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пока неизвестно в каких именно отношениях находятся Милевский и «Мила»: дружеских или романтических. Девушка пока смеётся со слухов, которые связывают её с Артёмом – такую реакцию она опубликовала в сторис.
Милевский завершил карьеру профессионального футболиста и сейчас является помощником тренера клуба «IGNIS» – участника украинской Медиалиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 5-го тура еврокубка завершился со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев
Михаила могут продать за 30 млн фунтов стерлингов