ФОТО. У Милевского появилась новая роскошная девушка? Кто она?

Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский состоит в отношениях с таинственной девушкой с никнеймом в Instagram Mila.Myrs.

Артёма все чаще видят в компании «новой красавицы»: общие походы в рестораны, ночной шоппинг и даже – выбор коляски.

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Пока неизвестно в каких именно отношениях находятся Милевский и «Мила»: дружеских или романтических. Девушка пока смеётся со слухов, которые связывают её с Артёмом – такую реакцию она опубликовала в сторис.

Милевский завершил карьеру профессионального футболиста и сейчас является помощником тренера клуба «IGNIS» – участника украинской Медиалиги.