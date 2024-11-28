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28 ноября 2024, 03:29 |
333
0

ФОТО. У Милевского появилась новая роскошная девушка? Кто она?

Артём Милевский замечен в новой любопытной компании

28 ноября 2024, 03:29 |
333
0
ФОТО. У Милевского появилась новая роскошная девушка? Кто она?
Instagram. Mila.Myrs

Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский состоит в отношениях с таинственной девушкой с никнеймом в Instagram Mila.Myrs.

Артёма все чаще видят в компании «новой красавицы»: общие походы в рестораны, ночной шоппинг и даже – выбор коляски.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пока неизвестно в каких именно отношениях находятся Милевский и «Мила»: дружеских или романтических. Девушка пока смеётся со слухов, которые связывают её с Артёмом – такую реакцию она опубликовала в сторис.

Милевский завершил карьеру профессионального футболиста и сейчас является помощником тренера клуба «IGNIS» – участника украинской Медиалиги.

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фото lifestyle Артем Милевский Динамо Киев сборная Украины по футболу IGNIS девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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