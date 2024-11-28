Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Месси выпустил брендированный именной алкоголь и предложил выпить
Другие новости
28 ноября 2024, 03:00 |
183
0

ФОТО. Месси выпустил брендированный именной алкоголь и предложил выпить

Бизнес-империя Лионеля Месси продолжает расти

28 ноября 2024, 03:00 |
183
0
ФОТО. Месси выпустил брендированный именной алкоголь и предложил выпить
Instagram. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси совместно с виноделом «MM Winemaker SA» выпустил именную линейку вин.

На своей странице в Instagram звездный нападающий опубликовал совместный пост с виноделом, где прорекламировал выход вин «Lionel Collection. 10 GOAT».

«Lionel Collection» – это эксклюзивная линейка вин, созданная престижным виноделом «MM» в знаменитых итальянских регионах Кампания, Апулия и Сицилия.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В ближайшие месяцы коллекция будет пополняться новыми линиями, и Месси намерен покорить не только футбольные стадионы, но и сердца любителей вина по всему миру:

«Некоторые из вас спрашивали об этих уникальных винах, которые мы создали вместе с @mmwinemaker 🍷 Представляем вам лимитированное специальное издание: два премиальных вина в коллекционных бутылках, которые вы просто не можете пропустить. Вы уже пробовали их?», - спрашивает Лионель в Instagram.

По теме:
ВИДЕО. Реакцию жены Салаха на нереализованный пенальти засняли на камеру
ФОТО. У Милевского появилась новая роскошная девушка? Кто она?
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины простила измену
фото Лионель Месси lifestyle Интер Майами сборная Аргентины по футболу бизнес
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень
Футбол | 28 ноября 2024, 03:18 29
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Виктория Пльзень

Поединок состоится 28 ноября в 19:45 по Киеву

ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
Футбол | 27 ноября 2024, 04:32 4
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема

Юлия Довбик не могла скрыть восторг от своей новой поездки

Астон Вилла – Ювентус – 0:0. Почему отменили мяч на 90+4? Видеообзор матча
Футбол | 28.11.2024, 03:59
Астон Вилла – Ювентус – 0:0. Почему отменили мяч на 90+4? Видеообзор матча
Астон Вилла – Ювентус – 0:0. Почему отменили мяч на 90+4? Видеообзор матча
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Футбол | 27.11.2024, 15:01
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Бокс | 27.11.2024, 07:37
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
26.11.2024, 08:56 1
Футбол
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
27.11.2024, 05:15 1
Футбол
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
26.11.2024, 06:51 7
Бокс
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 2
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 13
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем