ФОТО. Месси выпустил брендированный именной алкоголь и предложил выпить

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси совместно с виноделом «MM Winemaker SA» выпустил именную линейку вин.

На своей странице в Instagram звездный нападающий опубликовал совместный пост с виноделом, где прорекламировал выход вин «Lionel Collection. 10 GOAT».

«Lionel Collection» – это эксклюзивная линейка вин, созданная престижным виноделом «MM» в знаменитых итальянских регионах Кампания, Апулия и Сицилия.

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В ближайшие месяцы коллекция будет пополняться новыми линиями, и Месси намерен покорить не только футбольные стадионы, но и сердца любителей вина по всему миру:

«Некоторые из вас спрашивали об этих уникальных винах, которые мы создали вместе с @mmwinemaker 🍷 Представляем вам лимитированное специальное издание: два премиальных вина в коллекционных бутылках, которые вы просто не можете пропустить. Вы уже пробовали их?», - спрашивает Лионель в Instagram.