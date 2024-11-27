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  4. ВИДЕО. Куртуа все же пропустил. Как Ливерпуль забил Реалу в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 23:18 |
848
0

ВИДЕО. Куртуа все же пропустил. Как Ливерпуль забил Реалу в Лиге чемпионов

Алексис Макаллистер вывел мерсисайдцев вперед на 52-й минуте

27 ноября 2024, 23:18 |
848
0
ВИДЕО. Куртуа все же пропустил. Как Ливерпуль забил Реалу в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.

Коллективы играют в Англии на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 52-й минуте Алексис Макаллистер вывел вперед хозяев. Ассист на счету Конора Брэдли.

Бельгийский голкипер королевского клуба Тибо Куртуа, который неоднократно уже успел спасти свою команду, все же пропустил гол.

❗️ ВИДЕО. Куртуа все же пропустил. Как Ливерпуль забил Реалу в Лиге чемпионов

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Алексис Макаллистер Реал Мадрид Ливерпуль Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Тибо Куртуа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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