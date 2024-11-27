ВИДЕО. Куртуа все же пропустил. Как Ливерпуль забил Реалу в Лиге чемпионов
Алексис Макаллистер вывел мерсисайдцев вперед на 52-й минуте
27 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ливерпуль и Реал Мадрид.
Коллективы играют в Англии на стадионе Энфилд. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 52-й минуте Алексис Макаллистер вывел вперед хозяев. Ассист на счету Конора Брэдли.
Бельгийский голкипер королевского клуба Тибо Куртуа, который неоднократно уже успел спасти свою команду, все же пропустил гол.
❗️ ВИДЕО. Куртуа все же пропустил. Как Ливерпуль забил Реалу в Лиге чемпионов
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