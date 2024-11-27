Вратарь Миная разочарован выступлениями команды в Первой лиге

Вратарь «Миная» Максим Росул прокомментировал результаты клуба на групповом этапе Первой лиги Украины.

«Спасибо тренеру за доверие. Не часто молодому игроку дают капитанскую повязку.

Хочу извиниться перед болельщиками за прошедшие полгода. Понимаю их печаль нашими результатами. Перед стартом игры в кругу партнеров сказал, что мы достойны большего, чем заработали в этом году в Первой лиге.

Мы показали достойную игру против сильного соперника и заслужили победу. К сожалению, дальше будем бороться, как говорится, «за выживание». Но будем стараться побеждать, и в следующем году попробуем вернуться в Премьер-Лигу».

«Минай» провалил первую часть чемпионата и будет бороться за сохранение прописки в Первой лиге.