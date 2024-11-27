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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 20:51 | Обновлено 27 ноября 2024, 22:00
3363
1

Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов против ПСВ

Матч состоится 27 ноября в 22:00 по Киеву

27 ноября 2024, 20:51 | Обновлено 27 ноября 2024, 22:00
3363
1
Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов против ПСВ

В среду, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал состав на этот матч.

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Эгиналду.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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