Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов против ПСВ
Матч состоится 27 ноября в 22:00 по Киеву
В среду, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».
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Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.
«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал состав на этот матч.
«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Эгиналду.
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