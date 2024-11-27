Пушич выбрал стартовый состав Шахтера на матч Лиги чемпионов против ПСВ

В среду, 27 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между ПСВ и донецким «Шахтером».

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Матч пройдет на стадионе «Филипс», который находится в Эйндховене.

«Шахтер» имеет в активе четыре очка после четырех туров Лиги чемпионов. У нидерландского клуба пять баллов.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич выбрал состав на этот матч.

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

Запасные: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус, Грам, Степаненко, Швед, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Эгиналду.