Молодежные турниры27 ноября 2024, 18:20 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:21
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Слован Братислава U19 – Милан U19 – 2:3. Как забил украинец. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Юношеской лиги УЕФА
27 ноября 2024, 18:20 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:21
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26 ноября в рамках матча Юношеской лиги УЕФА «Слован» U-19 из Братиславы встречался с «Миланом» U-19.
«Слован» U-19 уступил «Милану» U-19 со счетом 2:3. Эдуард Козик, украинский полузащитник, вышел на поле на 77-й минуте и через семь минут забил последний гол в матче.
Юношеская лига УЕФА. 5 тур. 26 ноября
«Слован Братислава» U-19 – «Милан» U-19 – 2:3
Голы: Мурар 26, Козик, 84 – Либерали 43, Скотти 62, Бакуне, 82
Видеообзор матча:
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