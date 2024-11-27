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27 ноября 2024, 18:20 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:21
290
0

Слован Братислава U19 – Милан U19 – 2:3. Как забил украинец. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Юношеской лиги УЕФА

27 ноября 2024, 18:20 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:21
290
0
Слован Братислава U19 – Милан U19 – 2:3. Как забил украинец. Видео голов
ФК Милан U19

26 ноября в рамках матча Юношеской лиги УЕФА «Слован» U-19 из Братиславы встречался с «Миланом» U-19.

«Слован» U-19 уступил «Милану» U-19 со счетом 2:3. Эдуард Козик, украинский полузащитник, вышел на поле на 77-й минуте и через семь минут забил последний гол в матче.

Юношеская лига УЕФА. 5 тур. 26 ноября

«Слован Братислава» U-19 – «Милан» U-19 – 2:3

Голы: Мурар 26, Козик, 84 – Либерали 43, Скотти 62, Бакуне, 82

Видеообзор матча:

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Слован Братислава Милан Милан U-19 Эдуард Козик видео голов и обзор Юношеская лига УЕФА
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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