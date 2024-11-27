Слован Братислава U19 – Милан U19 – 2:3. Как забил украинец. Видео голов

26 ноября в рамках матча Юношеской лиги УЕФА «Слован» U-19 из Братиславы встречался с «Миланом» U-19.

«Слован» U-19 уступил «Милану» U-19 со счетом 2:3. Эдуард Козик, украинский полузащитник, вышел на поле на 77-й минуте и через семь минут забил последний гол в матче.

Юношеская лига УЕФА. 5 тур. 26 ноября

«Слован Братислава» U-19 – «Милан» U-19 – 2:3

Голы: Мурар 26, Козик, 84 – Либерали 43, Скотти 62, Бакуне, 82

Видеообзор матча: