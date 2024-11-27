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Major League Soccer
27 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:21
388
0

ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес продлил контракт с Интер Майами

Нападающий будет играть в течение 2025 года за клуб из США

27 ноября 2024, 18:15 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:21
388
0
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес продлил контракт с Интер Майами
Transfermarkt. Луис Суарес

37-летний уругвайский форвард «Интер Майами» Луис Суарес продлил контракт с клубом на сезон 2025 года.

Суарес ожидает продуктивную работу с новым главным тренером команды Хавьером Маскерано.

Луис Суарес присоединился к «Интеру» зимой 2024 года. За один сезон в клубе Дэвида Бекхэма звёздный уругваец сыграл 27 матчей и забил 20 голов.

Также за «Интер Майами» выступает украинский защитник Сергей Кривцов, который в настоящее время восстанавливается после повреждения мышц на ноге.

Клуб из США сенсационно вылетел из плей-офф Major League Soccer.

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Луис Суарес Major League Soccer (MLS) продление контракта Интер Майами
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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