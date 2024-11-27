Лига чемпионов27 ноября 2024, 18:52 |
637
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Цыганков возвращается. Стали известны составы на матч Штурм – Жирона
Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 27 ноября в 19:45
27 ноября 2024, 18:52 |
637
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27 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штурм Грац и Жирона.
Поединок пройдет на Меркур арене в Граце. Время начала встречи – 19:45 по Киеву. Виктор Цыганков начнет матч с первых минут.
Юрген Зоймель (наставник австрийцев) и Мичел (коуч каталонцев) объявили стартовые составы.
После четырех туров у Жироны есть 3 очка, у Штурма – 0 очков. Они занимают 29-е и 32-е место соответственно.
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