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  4. Цыганков возвращается. Стали известны составы на матч Штурм – Жирона
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 18:52 |
637
0

Цыганков возвращается. Стали известны составы на матч Штурм – Жирона

Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 27 ноября в 19:45

27 ноября 2024, 18:52 |
637
0
Цыганков возвращается. Стали известны составы на матч Штурм – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Жирона

27 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штурм Грац и Жирона.

Поединок пройдет на Меркур арене в Граце. Время начала встречи – 19:45 по Киеву. Виктор Цыганков начнет матч с первых минут.

Юрген Зоймель (наставник австрийцев) и Мичел (коуч каталонцев) объявили стартовые составы.

После четырех туров у Жироны есть 3 очка, у Штурма – 0 очков. Они занимают 29-е и 32-е место соответственно.

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Жирона Виктор Цыганков Штурм Грац Лига чемпионов стартовые составы Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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