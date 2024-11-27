Цыганков возвращается. Стали известны составы на матч Штурм – Жирона

27 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Штурм Грац и Жирона.

Поединок пройдет на Меркур арене в Граце. Время начала встречи – 19:45 по Киеву. Виктор Цыганков начнет матч с первых минут.

Юрген Зоймель (наставник австрийцев) и Мичел (коуч каталонцев) объявили стартовые составы.

После четырех туров у Жироны есть 3 очка, у Штурма – 0 очков. Они занимают 29-е и 32-е место соответственно.