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Украина. Премьер лига
27 ноября 2024, 16:46 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:26
505
0

«Знали, куда едут». Как легионеры Вереса реагируют на воздушную тревогу

Олег Шандрук рассказал о легионерах команды

27 ноября 2024, 16:46 | Обновлено 27 ноября 2024, 17:26
505
0
«Знали, куда едут». Как легионеры Вереса реагируют на воздушную тревогу
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал об адаптации легионеров в команде. Специалист признался, как иностранные футболисты реагируют на сигнал воздушной тревоги.

- У легионеров, имеющихся в наличии «Вереса», с адаптацией проблем уже нет?

- В целом – нет. За исключением камерунца Самуэля Нонго, приехавшего к нам буквально полтора месяца назад из Турции. Он еще молод – ему всего 20 лет, так что для парня еще нужно немного времени. И мы прекрасно это понимаем.

- Как иностранные футболисты реагируют на воздушные тревоги и ракетно-дроновые атаки?

– Первый опыт для них был волнующий, ведь через коммуникацию с ними понимаем, что в их жизни это что-то новое. Хотя Ровно и Ровенская область более безопасный регион, чем другие в Украине. Впрочем, легионеры знали, куда едут. Но как бы то ни было, а они уже постепенно привыкают к необычным условиям и в целом с этим справляются.

Ранее Олег Шандрук пригрозил ЛНЗ перед очным матчем в УПЛ, который запланирован на 30 ноября.

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Олег Шандрук Верес Ровно российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
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