«Знали, куда едут». Как легионеры Вереса реагируют на воздушную тревогу

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук рассказал об адаптации легионеров в команде. Специалист признался, как иностранные футболисты реагируют на сигнал воздушной тревоги.

- У легионеров, имеющихся в наличии «Вереса», с адаптацией проблем уже нет?

- В целом – нет. За исключением камерунца Самуэля Нонго, приехавшего к нам буквально полтора месяца назад из Турции. Он еще молод – ему всего 20 лет, так что для парня еще нужно немного времени. И мы прекрасно это понимаем.

- Как иностранные футболисты реагируют на воздушные тревоги и ракетно-дроновые атаки?

– Первый опыт для них был волнующий, ведь через коммуникацию с ними понимаем, что в их жизни это что-то новое. Хотя Ровно и Ровенская область более безопасный регион, чем другие в Украине. Впрочем, легионеры знали, куда едут. Но как бы то ни было, а они уже постепенно привыкают к необычным условиям и в целом с этим справляются.

Ранее Олег Шандрук пригрозил ЛНЗ перед очным матчем в УПЛ, который запланирован на 30 ноября.