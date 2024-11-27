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Украина. Премьер лига
27 ноября 2024, 14:57 | Обновлено 27 ноября 2024, 14:59
189
0

«Едем за победой». Наставник Вереса пригрозил ЛНЗ перед матчем УПЛ

Олег Шандрук верит в своих подопечных

27 ноября 2024, 14:57 | Обновлено 27 ноября 2024, 14:59
189
0
«Едем за победой». Наставник Вереса пригрозил ЛНЗ перед матчем УПЛ
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился ожиданиями от матча 15 тура против ЛНЗ, который состоится 30 ноября в Черкассах. Специалист оценил силу черкасского коллектива, но заявил, что его команда настроена побеждать.

– Следующий матч ваша команда проведет через неделю с черкасским ЛНЗ. Соперник достаточно серьезный, не правда ли?

– Да. Особенно, учитывая амбиции этого клуба и денежные вливания. Черкасский клуб и тренера-иностранца пригласил, ставя перед собой определенную цель. Так что ЛНЗ действительно является серьезным соперником. Но ведь и мы сейчас уверены в своих силах и будем ехать в Черкассы только за победой. Изучать соперника уже начали, – сказал специалист.

Матч ЛНЗ – «Верес» запланирован на субботу, 30 ноября. Стартовый свисток матча в Черкассах должен прозвучать в 13:00.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может уволить Андреса Карраско без компенсации.

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Верес Ровно ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Шандрук
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
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