«Едем за победой». Наставник Вереса пригрозил ЛНЗ перед матчем УПЛ

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился ожиданиями от матча 15 тура против ЛНЗ, который состоится 30 ноября в Черкассах. Специалист оценил силу черкасского коллектива, но заявил, что его команда настроена побеждать.

– Следующий матч ваша команда проведет через неделю с черкасским ЛНЗ. Соперник достаточно серьезный, не правда ли?

– Да. Особенно, учитывая амбиции этого клуба и денежные вливания. Черкасский клуб и тренера-иностранца пригласил, ставя перед собой определенную цель. Так что ЛНЗ действительно является серьезным соперником. Но ведь и мы сейчас уверены в своих силах и будем ехать в Черкассы только за победой. Изучать соперника уже начали, – сказал специалист.

Матч ЛНЗ – «Верес» запланирован на субботу, 30 ноября. Стартовый свисток матча в Черкассах должен прозвучать в 13:00.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может уволить Андреса Карраско без компенсации.