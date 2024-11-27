Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Шахтер ни в чем не уступает ПСВ»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок Лиги чемпионов по футболу между ПСВ и «горняками», который состоится 27 ноября в Эйндховене:

«Склоняюсь к тому, что больше шансов на победу у ПСВ, но я считаю, что ситуация для «Шахтера» не безнадежная. Тем более, что в составе хозяев будут отсутствовать несколько лидеров. Мени могут заметить, что в их отсутствие хорошо себя проявили резервисты, сокрушив в последнем туре Эредивизи «Гронинген», однако это разные турниры. Тогда по аналогии можно сказать, что «Шахтер» также находится в оптимальной спортивной форме, если брать во внимание его шесть «сухих» мячей в матче с «Ингульцом» в УПЛ на прошлой неделе.

Кто есть кто на самом деле покажет только сегодняшний поединок в Эйндховене. И я верю, что «Шахтер» даст бой нидерландскому гранду. И не только потому, что его рулевой – Марино Пушич ранее длительное время тренировал нидерландские команды и прекрасно знает возможности ПСВ. По моему мнению, в составе «горняков» есть немало исполнителей с опытом выступлений в Лиге чемпионов, которые функционально, по технической подготовке, креативности не уступают визави из Эйндховена. А статусность противостояния, сложное турнирное положение «Шахтера» должны способствовать максимальному настрою. Надеюсь, что «горняки» вернутся домой не с пустым багажом».

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между нидерландским ПСВ и донецким «Шахтером».