Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Шахтер ни в чем не уступает ПСВ»
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 14:07 |
127
2

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Шахтер ни в чем не уступает ПСВ»

Но шансов на успех больше у клуба из Эйндховена

27 ноября 2024, 14:07 |
127
2
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Шахтер ни в чем не уступает ПСВ»
УАФ. Владимир Езерский

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок Лиги чемпионов по футболу между ПСВ и «горняками», который состоится 27 ноября в Эйндховене:

«Склоняюсь к тому, что больше шансов на победу у ПСВ, но я считаю, что ситуация для «Шахтера» не безнадежная. Тем более, что в составе хозяев будут отсутствовать несколько лидеров. Мени могут заметить, что в их отсутствие хорошо себя проявили резервисты, сокрушив в последнем туре Эредивизи «Гронинген», однако это разные турниры. Тогда по аналогии можно сказать, что «Шахтер» также находится в оптимальной спортивной форме, если брать во внимание его шесть «сухих» мячей в матче с «Ингульцом» в УПЛ на прошлой неделе.

Кто есть кто на самом деле покажет только сегодняшний поединок в Эйндховене. И я верю, что «Шахтер» даст бой нидерландскому гранду. И не только потому, что его рулевой – Марино Пушич ранее длительное время тренировал нидерландские команды и прекрасно знает возможности ПСВ. По моему мнению, в составе «горняков» есть немало исполнителей с опытом выступлений в Лиге чемпионов, которые функционально, по технической подготовке, креативности не уступают визави из Эйндховена. А статусность противостояния, сложное турнирное положение «Шахтера» должны способствовать максимальному настрою. Надеюсь, что «горняки» вернутся домой не с пустым багажом».

Ранее бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между нидерландским ПСВ и донецким «Шахтером».

По теме:
Шахтер U-19 опубликовал стартовый состав на матч Юношеской лиги УЕФА
Два варианта для Георгия. Судаков рассказал, где хочет продолжить карьеру
Тренер Шахтера откровенно оценил перспективы Судакова. Что сказал?
Шахтер Донецк ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Шахтер Владимир Езерский инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Футбол | 26 ноября 2024, 23:39 36
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер
Сразу же в Лиге чемпионов. 17-летний украинец дебютировал за Байер

Артем Степанов вышел на поле в поединке против РБ Зальцбург на 73-й минуте

Астон Вилла – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 27 ноября 2024, 13:57 1
Астон Вилла – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Астон Вилла – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 27 ноября в 22:00 по Киеву

ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Футбол | 27.11.2024, 05:15
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Экс-футболист Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии
Футбол | 27.11.2024, 11:06
Экс-футболист Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии
Экс-футболист Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Футбол | 26.11.2024, 17:55
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сергей Литвиненко
Ситуация безнадёжная,Шахтёр во всём уступает ПСВ.(так надо правильно писать а не выделываться)
Ответить
0
Saar
🤣🤣🤣 "шахтьорськоє сєрдцє"🤣🤣 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
25.11.2024, 18:45
Бокс
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 7
Бокс
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 24
Футбол
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 22:23 41
Футбол
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
Переобулся. Фьюри изменил мнение и назвал своего лучшего соперника
26.11.2024, 07:47 2
Бокс
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
26.11.2024, 08:13 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем