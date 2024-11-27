Тренер Шахтера откровенно оценил перспективы Судакова. Что сказал?

Ассистент главного тренера донецкого «Шахтера» Крис ван дер Верден откровенно оценил уровень возможностей лидера «горняков» Георгия Судакова, заявив, что многие игроки «оранжево-черных» могут добиться успехов.

Он – абсолютный топ-игрок на данный момент. Думаю, что не только Судаков, но и многие футболисты могут достичь высокого уровня. «Шахтер» также имеет высокий уровень, ведь играет в Лиге чемпионов», – сказал специалист.

Сейчас Георгий Судаков вместе с командой готовится к матчу пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, где «горняки» сыграют против ПСВ. Матч ПСВ – «Шахтер» состоится в среду, 27 ноября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Шахтера» Марино Пушич раздумывает над уходом из клуба.