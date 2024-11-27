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  4. Тренер Шахтера откровенно оценил перспективы Судакова. Что сказал?
Украина. Премьер лига
27 ноября 2024, 13:53 | Обновлено 27 ноября 2024, 13:55
269
0

Тренер Шахтера откровенно оценил перспективы Судакова. Что сказал?

Крис ван дер Верден верит в успех многих футболистов «горняков»

27 ноября 2024, 13:53 | Обновлено 27 ноября 2024, 13:55
269
0
Тренер Шахтера откровенно оценил перспективы Судакова. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Ассистент главного тренера донецкого «Шахтера» Крис ван дер Верден откровенно оценил уровень возможностей лидера «горняков» Георгия Судакова, заявив, что многие игроки «оранжево-черных» могут добиться успехов.

Он – абсолютный топ-игрок на данный момент. Думаю, что не только Судаков, но и многие футболисты могут достичь высокого уровня. «Шахтер» также имеет высокий уровень, ведь играет в Лиге чемпионов», – сказал специалист.

Сейчас Георгий Судаков вместе с командой готовится к матчу пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, где «горняки» сыграют против ПСВ. Матч ПСВ – «Шахтер» состоится в среду, 27 ноября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Шахтера» Марино Пушич раздумывает над уходом из клуба.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Лига чемпионов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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