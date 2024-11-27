Гвардиола признался, как замены повлияли на исход матча с Фейенордом

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола откровенно признался, что не чувствовал опасности, когда делал замены в матче против «Фейенорда», который «горожане неожиданно сыграли вничью.

«Игра никогда не заканчивается, но при счете 3:0 я не видел никакой опасности», - сказал Гвардиола.

Испанец на 68-й минуте при счете 3:0 выпустил на поле недавно восстановившийся после травмы Кевина де Брюйне, а также 19-летнего Джамая Симпсон-Пьюзи и 22-летнего Джеймса Макати, сняв при этом Илкая Гюндогана, Натана Аке и Фила Фодена.

Ранее Гвардиола подвел итоги встречи, объяснив, почему «Манчестер Сити» не может одержать победу в шестом матче подряд.