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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 13:34 | Обновлено 27 ноября 2024, 13:40
398
0

Гвардиола признался, как замены повлияли на исход матча с Фейенордом

Испанец снял с игры лидеров при счете 3:0 против «Фейеноорда».

27 ноября 2024, 13:34 | Обновлено 27 ноября 2024, 13:40
398
0
Гвардиола признался, как замены повлияли на исход матча с Фейенордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола откровенно признался, что не чувствовал опасности, когда делал замены в матче против «Фейенорда», который «горожане неожиданно сыграли вничью.

«Игра никогда не заканчивается, но при счете 3:0 я не видел никакой опасности», - сказал Гвардиола.

Испанец на 68-й минуте при счете 3:0 выпустил на поле недавно восстановившийся после травмы Кевина де Брюйне, а также 19-летнего Джамая Симпсон-Пьюзи и 22-летнего Джеймса Макати, сняв при этом Илкая Гюндогана, Натана Аке и Фила Фодена.

Ранее Гвардиола подвел итоги встречи, объяснив, почему «Манчестер Сити» не может одержать победу в шестом матче подряд.

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Фил Фоден Кевин де Брюйне Илкай Гюндоган Натан Аке Джеймс Макати Жузеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити Фейеноорд
Олег Вахоцкий Источник: City Xtra
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