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Молодежные турниры
27 ноября 2024, 12:40 |
141
0

27 ноября состоится матч между Шахтером U-19 и ПСВ в Юношеской лиге УЕФА

Начало встречи в 15:00 по Киеву

27 ноября 2024, 12:40 |
141
0
27 ноября состоится матч между Шахтером U-19 и ПСВ в Юношеской лиге УЕФА
ФК Шахтер

27 ноября в рамках пятого тура Юношеской лиги УЕФА запланирована футбольная встреча между «Шахтером U-19» и сверстниками из ПСВ. Матч состоится в городе Эйндховен на стадионе «Де Хердганг». Начнется противостояние в 15:00 по Киеву.

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Молодежка Шахтера удачно проявила себя на евроарене. За четыре тура команда набрала девять баллов, занимая восьмое место. Горняки в предыдущих турах одержали победу над «Болоньей» (4:3), лондонским «Арсеналом» (1:0) и «Янг Бойзом» (3:2). А вот потерпели поражение в матче с «Аталантой» – 0:3.

Коллектив из Нидерландов в турнирной таблице занимает 30-ю строчку. ПСВ за четыре тура удалось набрать всего два пункта. Сначала клуб оступился в матче с «Ювентусом» (0:1) и «Спортингом» (0:2). Позже команда разошлась миром с ПСЖ (3:3) и «Жироной» (1:1).

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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