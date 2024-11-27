Бывший лидер Динамо в скором времени останется без команды

Экс-вингер киевского «Динамо» Беньямин Вербич готов покинуть «Панатинаикос» перед началом зимнего трансферного окна.

Стороны ведут активные переговоры по обоюдному расторжению контракта. Руководство не желает оставлять словенца в команде, учитывая его зарплату.

Представители греческого клуба планировали отпустить игрока летом, однако на Вербича не нашелся достойный покупатель.

В этом сезоне Вербич отыграл всего один матч в составе «Панатинаикоса». Произошло это еще в июле на стадии квалификации Лиги Европы.