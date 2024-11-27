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Греция
27 ноября 2024, 11:55 | Обновлено 27 ноября 2024, 12:23
1230
2

Бывший лидер Динамо в скором времени останется без команды

Беньямин Вербич готов расторгнуть контракт с Панатинаикосом

27 ноября 2024, 11:55 | Обновлено 27 ноября 2024, 12:23
1230
2
Бывший лидер Динамо в скором времени останется без команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

Экс-вингер киевского «Динамо» Беньямин Вербич готов покинуть «Панатинаикос» перед началом зимнего трансферного окна.

Стороны ведут активные переговоры по обоюдному расторжению контракта. Руководство не желает оставлять словенца в команде, учитывая его зарплату.

Представители греческого клуба планировали отпустить игрока летом, однако на Вербича не нашелся достойный покупатель.

В этом сезоне Вербич отыграл всего один матч в составе «Панатинаикоса». Произошло это еще в июле на стадии квалификации Лиги Европы.

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Беньямин Вербич Панатинаикос чемпионат Греции по футболу расторжение контракта
Андрій Вітренко Источник: Pao Pantou
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Комментарии 2
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VovanSidorovi4
А остался бы в Динамо был бы звездой
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+1
Перець
та всім пох
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0
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