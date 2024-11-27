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  4. Манисес – Хетафе – 0:3. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор матча
Кубок Испании
27 ноября 2024, 09:25 |
20
0

Манисес – Хетафе – 0:3. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании

27 ноября 2024, 09:25 |
20
0
Манисес – Хетафе – 0:3. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в Кубке Испании прошёл матч 1/64 финала между «Манисес» и «Хетафе».

«Хетафе» продемонстрировал отличную игру, победив с уверенным счётом 3:0, и вышел в следующий раунд турнира.

Кубок Испании. 1/64 финала. 26 ноября

«Манисес» – «Хетафе» – 0:3

Голы: Озгюр 32, 45, Федерико, 42

Видеообзор матча:

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Хетафе Кубок Испании по футболу чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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