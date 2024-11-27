Манисес – Хетафе – 0:3. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор матча

26 ноября в Кубке Испании прошёл матч 1/64 финала между «Манисес» и «Хетафе».

«Хетафе» продемонстрировал отличную игру, победив с уверенным счётом 3:0, и вышел в следующий раунд турнира.

Кубок Испании. 1/64 финала. 26 ноября

«Манисес» – «Хетафе» – 0:3

Голы: Озгюр 32, 45, Федерико, 42

Видеообзор матча: