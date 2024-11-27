Кубок Испании27 ноября 2024, 09:25 |
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Манисес – Хетафе – 0:3. Разгром в Кубке Испании. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Кубка Испании
27 ноября 2024, 09:25 |
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26 ноября в Кубке Испании прошёл матч 1/64 финала между «Манисес» и «Хетафе».
«Хетафе» продемонстрировал отличную игру, победив с уверенным счётом 3:0, и вышел в следующий раунд турнира.
Кубок Испании. 1/64 финала. 26 ноября
«Манисес» – «Хетафе» – 0:3
Голы: Озгюр 32, 45, Федерико, 42
Видеообзор матча:
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