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Испания
27 ноября 2024, 11:46 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:53
653
0

Клуб из Аравии хочет подписать футболиста Реала за 50 млн. Это игрок основы

Ферлан Менди может перейти в «Аль-Иттихад»

27 ноября 2024, 11:46 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:53
653
0
Клуб из Аравии хочет подписать футболиста Реала за 50 млн. Это игрок основы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Саудовский «Аль-Иттихад» серьезно интересуется французским защитником мадридского «Реала» Ферланом Менди, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, клуб Про-лиги готов предложить за 29-летнего футболиста 50 миллионов евро, и «сливочных» устраивает это предложение.

В сезоне 2024/25 Ферлан Менди провел 14 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет избавиться от Ферлана Менди.

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Ферлан Менди Реал Мадрид Аль-Иттихад Джидда трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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