Клуб из Аравии хочет подписать футболиста Реала за 50 млн. Это игрок основы
Ферлан Менди может перейти в «Аль-Иттихад»
Саудовский «Аль-Иттихад» серьезно интересуется французским защитником мадридского «Реала» Ферланом Менди, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, клуб Про-лиги готов предложить за 29-летнего футболиста 50 миллионов евро, и «сливочных» устраивает это предложение.
В сезоне 2024/25 Ферлан Менди провел 14 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет избавиться от Ферлана Менди.
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