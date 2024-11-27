Клуб из Аравии хочет подписать футболиста Реала за 50 млн. Это игрок основы

Саудовский «Аль-Иттихад» серьезно интересуется французским защитником мадридского «Реала» Ферланом Менди, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, клуб Про-лиги готов предложить за 29-летнего футболиста 50 миллионов евро, и «сливочных» устраивает это предложение.

В сезоне 2024/25 Ферлан Менди провел 14 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет избавиться от Ферлана Менди.