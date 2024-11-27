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Испания
27 ноября 2024, 09:47 |
239
0

Английский топ-клуб предложил 70 миллионов за звезду Реала

Эдуардо Камавинга может перейти в «Манчестер Юнайтед»

27 ноября 2024, 09:47 |
239
0
Английский топ-клуб предложил 70 миллионов за звезду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Английский «Манчестер Юнайтед» серьезно интересуется французским полузащитником мадридского «Реала» Эдуардо Камавингой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «красные дьяволы» предложили 70 миллионов евро за 22-летнего футболиста, однако сам игрок пока не намерен покидать королевский клуб.

В сезоне 2024/25 Эдуардо Камавинга провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эдуардо Камавингой интересуется «ПСЖ».

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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