Английский топ-клуб предложил 70 миллионов за звезду Реала
Эдуардо Камавинга может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Английский «Манчестер Юнайтед» серьезно интересуется французским полузащитником мадридского «Реала» Эдуардо Камавингой, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «красные дьяволы» предложили 70 миллионов евро за 22-летнего футболиста, однако сам игрок пока не намерен покидать королевский клуб.
В сезоне 2024/25 Эдуардо Камавинга провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Эдуардо Камавингой интересуется «ПСЖ».
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