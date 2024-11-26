Бразильский полузащитник вернется в Рух

Как стало известно Sport.ua, мексиканский клуб «Хуарес» не активировал опцию выкупа бразильского полузащитника Эдсона Фернандо, контракт которого принадлежит «Руху». Арендное соглашение действует до конца календарного года.

Эдсон должен присоединиться к «Руху» на зимних сборах. Контракт игрока действует с львовянами еще год – до конца 2025 года.

Эдсон перешел в украинскую команду в январе 2022 года из «Байи». Впрочем, из-за начала войны отправился в аренду в «Атлетико Гойяненсе».

В декабре 2022 года Эдсон вернулся в стан «Руха» и с тех пор сыграл в 18 матчах УПЛ, в которых результативными действиями не отличался.