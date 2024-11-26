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Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 23:44 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:47
328
0

Бразильский полузащитник вернется в Рух

Эдсон Фернандо вернется во львовский клуб

26 ноября 2024, 23:44 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:47
328
0
Бразильский полузащитник вернется в Рух
ФК Рух. Эдсон Фернандо

Как стало известно Sport.ua, мексиканский клуб «Хуарес» не активировал опцию выкупа бразильского полузащитника Эдсона Фернандо, контракт которого принадлежит «Руху». Арендное соглашение действует до конца календарного года.

Эдсон должен присоединиться к «Руху» на зимних сборах. Контракт игрока действует с львовянами еще год – до конца 2025 года.

Эдсон перешел в украинскую команду в январе 2022 года из «Байи». Впрочем, из-за начала войны отправился в аренду в «Атлетико Гойяненсе».

В декабре 2022 года Эдсон вернулся в стан «Руха» и с тех пор сыграл в 18 матчах УПЛ, в которых результативными действиями не отличался.

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инсайд Эдсон Фернандо Рух Львов
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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