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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 21:01 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:42
302
0

Степанов – на замене. Стали известны составы на матч Байер – Зальцбург

Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 26 ноября в 22:00

26 ноября 2024, 21:01 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:42
302
0
Степанов – на замене. Стали известны составы на матч Байер – Зальцбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

26 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Ред Булл Зальцбург.

Поединок пройдет на Бай-Арене в Леверкузене. Время начала встречи - 22:00 по Киеву. Артем Степанов начнет матч со скамейки запасных.

Хаби Алонсо (наставник леверкузенцев) и Пепейн Лейндерс (коуч австрийцев) объявили стартовые составы.

После четырех туров у Байера есть 7 очков, у Зальцбурга - 3 очка. Они занимают 15-е и 30-е место соответственно.

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Байер РБ Зальцбург Лига чемпионов Артем Степанов Пепейн Лейндерс Хаби Алонсо стартовые составы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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