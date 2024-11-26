Степанов – на замене. Стали известны составы на матч Байер – Зальцбург

26 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Ред Булл Зальцбург.

Поединок пройдет на Бай-Арене в Леверкузене. Время начала встречи - 22:00 по Киеву. Артем Степанов начнет матч со скамейки запасных.

Хаби Алонсо (наставник леверкузенцев) и Пепейн Лейндерс (коуч австрийцев) объявили стартовые составы.

После четырех туров у Байера есть 7 очков, у Зальцбурга - 3 очка. Они занимают 15-е и 30-е место соответственно.