Лига чемпионов26 ноября 2024, 20:47 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:11
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Зинченко – на замене. Известны стартовые составы на матч Спортинг – Арсенал
Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 26 ноября в 22:00
26 ноября 2024, 20:47 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:11
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26 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спортинг и Арсенал.
Поединок пройдет на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне. Время начала встречи - 22:00 по Киеву. Александр Зинченко начнет матч со скамейки запасных.
Жоау Перейра (наставник лиссабонцев) и Микель Артета (коуч лондонцев) объявили стартовые составы.
После четырех туров у Спортинга есть 10 очков, у Арсенала - 7 очков. Они занимают 2-е и 13-е место соответственно.
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