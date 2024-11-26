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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 20:47 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:11
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0

Зинченко – на замене. Известны стартовые составы на матч Спортинг – Арсенал

Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 26 ноября в 22:00

26 ноября 2024, 20:47 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:11
300
0
Зинченко – на замене. Известны стартовые составы на матч Спортинг – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал

26 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Спортинг и Арсенал.

Поединок пройдет на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне. Время начала встречи - 22:00 по Киеву. Александр Зинченко начнет матч со скамейки запасных.

Жоау Перейра (наставник лиссабонцев) и Микель Артета (коуч лондонцев) объявили стартовые составы.

После четырех туров у Спортинга есть 10 очков, у Арсенала - 7 очков. Они занимают 2-е и 13-е место соответственно.

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Арсенал Лондон Спортинг Лиссабон Спортинг - Арсенал Лига чемпионов Микель Артета Александр Зинченко стартовые составы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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