Умер экс-игрок Гамбурга и Польши, рекорд которого побил Левандовски

На 63-м году жизни скончался бывший игрок сборной Польши и немецкого «Гамбурга» Ян Фурток.

Свою футбольную карьеру он начал в команде из Катовице. Сначала играл за молодежную команду, а затем за взрослую. В 1982 году стал основным игроком катовицкого «Гурника». Трижды подряд становился вице-чемпионом Кубка Польши. В 1988 году заинтересовал селекционеров из Германии, и перспективного форварда приобрел «Гамбург».

В «Гамбурге» Ян провел пять сезонов, став ключевым игроком команды. За клуб он сыграл 135 матчей и забил 51 гол.

В сезоне 1990/91 Фурток установил рекорд в Бундеслиге, забив 20 мячей за сезон. Он стал самым результативным поляком в чемпионате Германии. Этот рекорд держался до 2012 года, когда его побил Роберт Левандовски.

После 30 лет Ян перешел в «Айнтрахт», но его карьера постепенно шла на спад. Завершал выступления в родном клубе «Гурник» из Катовице.

За сборную Польши он сыграл 36 матчей и забил 10 голов. В 1994 году стал известным благодаря голу рукой в ворота Сан-Марино, что спасло поляков от ничьей 0:0.

После завершения карьеры Ян Фурток тренировал молодежные составы «Гурника» и занимал должность спортивного директора национальной сборной Польши.