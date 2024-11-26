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Германия
26 ноября 2024, 20:12 | Обновлено 26 ноября 2024, 20:54
2264
1

Умер экс-игрок Гамбурга и Польши, рекорд которого побил Левандовски

Ян Фурток был ключевым игроком немецкого клуба в 90-х

26 ноября 2024, 20:12 | Обновлено 26 ноября 2024, 20:54
2264
1
Умер экс-игрок Гамбурга и Польши, рекорд которого побил Левандовски
Transfermarkt. Ян Фурток

На 63-м году жизни скончался бывший игрок сборной Польши и немецкого «Гамбурга» Ян Фурток.

Свою футбольную карьеру он начал в команде из Катовице. Сначала играл за молодежную команду, а затем за взрослую. В 1982 году стал основным игроком катовицкого «Гурника». Трижды подряд становился вице-чемпионом Кубка Польши. В 1988 году заинтересовал селекционеров из Германии, и перспективного форварда приобрел «Гамбург».

В «Гамбурге» Ян провел пять сезонов, став ключевым игроком команды. За клуб он сыграл 135 матчей и забил 51 гол.

В сезоне 1990/91 Фурток установил рекорд в Бундеслиге, забив 20 мячей за сезон. Он стал самым результативным поляком в чемпионате Германии. Этот рекорд держался до 2012 года, когда его побил Роберт Левандовски.

После 30 лет Ян перешел в «Айнтрахт», но его карьера постепенно шла на спад. Завершал выступления в родном клубе «Гурник» из Катовице.

За сборную Польши он сыграл 36 матчей и забил 10 голов. В 1994 году стал известным благодаря голу рукой в ворота Сан-Марино, что спасло поляков от ничьей 0:0.

После завершения карьеры Ян Фурток тренировал молодежные составы «Гурника» и занимал должность спортивного директора национальной сборной Польши.

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига сборная Польши по футболу смерть Роберт Левандовски
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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