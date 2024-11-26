Лига чемпионов26 ноября 2024, 20:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:09
479
3
Матч дня. Стали известны стартовые составы на матч Бавария – ПСЖ
Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 26 ноября в 22:00
26 ноября 2024, 20:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:09
479
3
26 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и ПСЖ.
Поединок пройдет на Альянц Арене в Мюнхене. Время начала встречи - 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Венсан Компани (наставник мюнхенцев) и Луис Энрике (коуч парижан) объявили стартовые составы.
После четырех туров у Баварии есть 6 очков, у ПСЖ - 4 очка. Они занимают 19-е и 25-е место соответственно.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 ноября 2024, 06:51 1
У украинского чемпиона топовая поддержка
Футбол | 26 ноября 2024, 21:01 6
Поединок состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву
Футбол | 26.11.2024, 06:11
Футбол | 26.11.2024, 08:13
Футбол | 26.11.2024, 13:45
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Для нас матчи дня - где должны проиграть Слован, Спарта, Зальцбург, Лейпциг, Янг Бойз )
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.11.2024, 07:47 2
25.11.2024, 07:48 1
25.11.2024, 11:55 21
25.11.2024, 00:04 4
25.11.2024, 00:15 4
24.11.2024, 17:43 1
25.11.2024, 07:23
25.11.2024, 08:53 8