Матч дня. Стали известны стартовые составы на матч Бавария – ПСЖ

26 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и ПСЖ.

Поединок пройдет на Альянц Арене в Мюнхене. Время начала встречи - 22:00 по Киеву.

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Венсан Компани (наставник мюнхенцев) и Луис Энрике (коуч парижан) объявили стартовые составы.

После четырех туров у Баварии есть 6 очков, у ПСЖ - 4 очка. Они занимают 19-е и 25-е место соответственно.