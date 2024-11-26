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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 20:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:09
479
3

Матч дня. Стали известны стартовые составы на матч Бавария – ПСЖ

Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 26 ноября в 22:00

26 ноября 2024, 20:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 21:09
479
3
Матч дня. Стали известны стартовые составы на матч Бавария – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

26 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и ПСЖ.

Поединок пройдет на Альянц Арене в Мюнхене. Время начала встречи - 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Венсан Компани (наставник мюнхенцев) и Луис Энрике (коуч парижан) объявили стартовые составы.

После четырех туров у Баварии есть 6 очков, у ПСЖ - 4 очка. Они занимают 19-е и 25-е место соответственно.

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Бавария ПСЖ Лига чемпионов Луис Энрике Венсан Компани стартовые составы Бавария - ПСЖ
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Strontium
Для нас матчи дня   -         где должны проиграть Слован, Спарта, Зальцбург,  Лейпциг,  Янг Бойз )
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