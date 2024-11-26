Лига чемпионов26 ноября 2024, 18:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:52
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Игнатенко – на замене. Известны стартовые составы на матч Слован – Милан
Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 26 ноября в 19:45
26 ноября 2024, 18:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:52
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Украинский полузащитник «Слована» Даниил Игнатенко начнет матч на замене.
«Слован» проведет матч против «Милана» в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов.
Поединок между «Слованом» и «Миланом» начнется 26 ноября в 19:45.
Стартовые составы на матч ЛЧ «Слован» Братислава – Милан
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