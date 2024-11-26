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  4. Игнатенко – на замене. Известны стартовые составы на матч Слован – Милан
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 18:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:52
146
0

Игнатенко – на замене. Известны стартовые составы на матч Слован – Милан

Поединок 5-го тура Лиги чемпионов начнется 26 ноября в 19:45

26 ноября 2024, 18:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 18:52
146
0
Игнатенко – на замене. Известны стартовые составы на матч Слован – Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Украинский полузащитник «Слована» Даниил Игнатенко начнет матч на замене.

«Слован» проведет матч против «Милана» в 5-м туре основного этапа Лиги чемпионов.

Поединок между «Слованом» и «Миланом» начнется 26 ноября в 19:45.

Стартовые составы на матч ЛЧ «Слован» Братислава – Милан

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Даниил Игнатенко Слован Братислава Милан Лига чемпионов стартовые составы
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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