Холанд или Гвардиола? Назвали главных виновников провала Манчестер Сити

Английский «Манчестер Сити» переживает не лучшие времена – подопечные Жузепа Гвардиолы проиграли пять матчей поряд во всех турнирах. Разница мячей в этих поединках – 4:14. Издание Footmercato назвало имена главных виновников этого провала:

Жузеп Гвардиола : наставник команды был не слишком активен во время летнего трансферного окна и не убедил руководство в новых подписаниях. Команду пополнили только два игрока, которые могут рассчитывать на место в стартовом составе – Илкай Гюндоган и Савио. Журналисты считают, что тренер платит за свои ошибки, ведь решил не увеличивать обойму игроков, хотя знал о большом количестве матчей.

: наставник команды был не слишком активен во время летнего трансферного окна и не убедил руководство в новых подписаниях. Команду пополнили только два игрока, которые могут рассчитывать на место в стартовом составе – Илкай Гюндоган и Савио. Журналисты считают, что тренер платит за свои ошибки, ведь решил не увеличивать обойму игроков, хотя знал о большом количестве матчей. Эрлинг Холанд : норвежец здорово начал сезон, однако сбавил обороты в самый неподходящий момент. В последних четырех матчах Эрлинг забил один гол. Реализация Холанда ухудшилась в сравнении со стартом сезона.

: норвежец здорово начал сезон, однако сбавил обороты в самый неподходящий момент. В последних четырех матчах Эрлинг забил один гол. Реализация Холанда ухудшилась в сравнении со стартом сезона. Кевин де Брюйне: журналисты отмечают, что карьера бельгийца в Англии подходит к концу из-за солидного возраста и большого количества травм. Кевин не успевает набрать оптимальную форму, так как пропускает много матчей из-за повреждений.

журналисты отмечают, что карьера бельгийца в Англии подходит к концу из-за солидного возраста и большого количества травм. Кевин не успевает набрать оптимальную форму, так как пропускает много матчей из-за повреждений. Илкай Гюндоган : полузащитник не может вернуть ту форму, которую имел до отъезда в Испанию. Специалисты отмечают, что Илкай имеет неоптимальное физическое состояниее, а его выносливости не хватает на весь матч.

: полузащитник не может вернуть ту форму, которую имел до отъезда в Испанию. Специалисты отмечают, что Илкай имеет неоптимальное физическое состояниее, а его выносливости не хватает на весь матч. Савио : болельщики ждали прорыва от бразильца, однако он пока не впечатляет в этом сезоне. За 15 матчей игрок так и не сумел отличиться хотя бы одним забитым мячом.

: болельщики ждали прорыва от бразильца, однако он пока не впечатляет в этом сезоне. За 15 матчей игрок так и не сумел отличиться хотя бы одним забитым мячом. Фил Фоден: Фоден сильно сдал в сравнении с прошлым сезоном. Журналисты отмечают, что игрок совсем не похож на прошлогоднюю версию самого себя, сдал физически и часто принимает неправильные решения на футбольном поле.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ (23 балла, отставание от лидера – 8 очков) и десятую позицию в Лиге чемпионов (7 баллов).