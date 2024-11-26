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Англия
26 ноября 2024, 16:02 | Обновлено 26 ноября 2024, 16:08
968
2

Холанд или Гвардиола? Назвали главных виновников провала Манчестер Сити

Издание Footmercato считает, что кризиса можно было избежать

26 ноября 2024, 16:02 | Обновлено 26 ноября 2024, 16:08
968
2
Холанд или Гвардиола? Назвали главных виновников провала Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Английский «Манчестер Сити» переживает не лучшие времена – подопечные Жузепа Гвардиолы проиграли пять матчей поряд во всех турнирах. Разница мячей в этих поединках – 4:14. Издание Footmercato назвало имена главных виновников этого провала:

  • Жузеп Гвардиола: наставник команды был не слишком активен во время летнего трансферного окна и не убедил руководство в новых подписаниях. Команду пополнили только два игрока, которые могут рассчитывать на место в стартовом составе – Илкай Гюндоган и Савио. Журналисты считают, что тренер платит за свои ошибки, ведь решил не увеличивать обойму игроков, хотя знал о большом количестве матчей.
  • Эрлинг Холанд: норвежец здорово начал сезон, однако сбавил обороты в самый неподходящий момент. В последних четырех матчах Эрлинг забил один гол. Реализация Холанда ухудшилась в сравнении со стартом сезона.
  • Кевин де Брюйне: журналисты отмечают, что карьера бельгийца в Англии подходит к концу из-за солидного возраста и большого количества травм. Кевин не успевает набрать оптимальную форму, так как пропускает много матчей из-за повреждений.
  • Илкай Гюндоган: полузащитник не может вернуть ту форму, которую имел до отъезда в Испанию. Специалисты отмечают, что Илкай имеет неоптимальное физическое состояниее, а его выносливости не хватает на весь матч.
  • Савио: болельщики ждали прорыва от бразильца, однако он пока не впечатляет в этом сезоне. За 15 матчей игрок так и не сумел отличиться хотя бы одним забитым мячом.
  • Фил Фоден: Фоден сильно сдал в сравнении с прошлым сезоном. Журналисты отмечают, что игрок совсем не похож на прошлогоднюю версию самого себя, сдал физически и часто принимает неправильные решения на футбольном поле.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ (23 балла, отставание от лидера – 8 очков) и десятую позицию в Лиге чемпионов (7 баллов).

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Савио Морейра Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Фил Фоден Эрлинг Холанд
Микола Титюк Источник: Footmercato
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Комментарии 2
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Vbolivalnyk-Peter
А нєфіг було Зінченка продавати... Арсенал теж якщо продасть - в наступному сезоні буде в попандосі...
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