Скрипник назвал форвардов УПЛ, которые могут повторить путь Шевченко

Украинский тренер Виктор Скрипник откровенно оценил уровень украинской Премьер-лиги, назвав несколько форвардов, которые могут повторить футбольный путь Андрея Шевченко.

– Почему сейчас в УПЛ такой кризис бомбардиров и даже самые меткие едва выжимают 0,5-0,6 гола за игру в среднем при том, что все согласны – уровень чемпионата упал?

– Сам нападающий не может ничего сделать. Его кому-то нужно обслуживать. То, что ему нужно где-то открыться, довести дело до ума, это, конечно, качество, которое должно быть у форварда. Но сначала мяч нужно довести до игрока атаки. А у нас с этим проблема.

Что сказать? Нужно ждать появления нового Шевченко, Реброва, может когда-нибудь появится у нас игрок подобного уровня. У нас есть хорошие молодые ребята – Сикан, Ванат. Возможно, в будущем кто-то из них и выстрелит, – сказал Скрипник.

Ранее Виктор Скрипник рассказал, кого считает лучшими футболистами УПЛ на данный момент.