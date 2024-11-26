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  4. Скрипник назвал форвардов УПЛ, которые могут повторить путь Шевченко
Украина. Премьер лига
26 ноября 2024, 15:09 |
599
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Скрипник назвал форвардов УПЛ, которые могут повторить путь Шевченко

Специалист верит в успех Ваната и Сикана

26 ноября 2024, 15:09 |
599
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Скрипник назвал форвардов УПЛ, которые могут повторить путь Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский тренер Виктор Скрипник откровенно оценил уровень украинской Премьер-лиги, назвав несколько форвардов, которые могут повторить футбольный путь Андрея Шевченко.

– Почему сейчас в УПЛ такой кризис бомбардиров и даже самые меткие едва выжимают 0,5-0,6 гола за игру в среднем при том, что все согласны – уровень чемпионата упал?

– Сам нападающий не может ничего сделать. Его кому-то нужно обслуживать. То, что ему нужно где-то открыться, довести дело до ума, это, конечно, качество, которое должно быть у форварда. Но сначала мяч нужно довести до игрока атаки. А у нас с этим проблема.

Что сказать? Нужно ждать появления нового Шевченко, Реброва, может когда-нибудь появится у нас игрок подобного уровня. У нас есть хорошие молодые ребята – Сикан, Ванат. Возможно, в будущем кто-то из них и выстрелит, – сказал Скрипник.

Ранее Виктор Скрипник рассказал, кого считает лучшими футболистами УПЛ на данный момент.

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Даниил Сикан Владислав Ванат Андрей Шевченко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Gargantua81
какой оптимист ))
я Шевченко увидел за Динамо2, когда ему было кажется 18. Я тогда сразу сказал, что Шевченко и Костюк это будущие звездочки. К сожалению, Костюка змучили травмы, а Шевченко так и пошел по восходящей.
футболисты уровня Сикана и Ваната это очень средненькие игроки, ремесленники.
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