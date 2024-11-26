Цифры и факты. Важнейшие события 14-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 13-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» 25-й раз берет верх над «Черноморцем» на своем поле.

Динамовцы устанавливают личный рекорд, продлив голевую серию в баталиях с «моряками» до 29 матчей.

Бело-синие обновляют два своих рекорда УПЛ, забивая и обходясь без мировых во всех 28 домашних играх с сине-черными.

Киевляне одерживают 3-ю победу подряд (мячи 10-4), а одесситы терпят 3-е поражение кряду (мячи 2-6).

Общая беспроигрышная серия динамовцев достигает 15 матчей (+13=2), а домашняя – 18 (+15=3).

80-й мяч в клубной карьере забивает Виталий Буяльский (ЧУ - 64, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 14), 40-й – Владислав Ванат (ЧУ - 36, КУ - 1, ЕК - 3),

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Валентин Рубчинский становится автором 120-го гола киевлян во встречах с одесситами, а Виталий Буяльский забивает 100-й мяч бело-синих в УПЛ при Александре Шовковском.

5-й раз поражает ворота «моряков» Виталий Буяльский, 3-й – Владислав Ванат.

Все 4 гола Виталия Буяльского в этом сезоне оказываются победными для «Динамо».

Безвыигрышная гостевая серия «Черноморца» достигает 10 игр (=2-8), а «рекордная» с пропущенными мячами на чужих полях – 20.

Мяч, забитый Владиславом Ванатом, оказывается 250-м, пропущенным командами Александра Бабича в УПЛ.

«Шахтер» одерживает рекордную 240-ю крупную победу в чемпионатах Украины, в том числе 10-ю под руководством Марино Пушича, а «Ингулец» терпит 10-е и самое крупное поражение.

Оранжево-черные берут верх над красно-желтыми во всех 6 встречах в УПЛ (мячи 15-1).

Горняки празднуют в общем 3-ю викторию кряду (мячи 11-2), а в родных стенах – 6-ю (мячи 25-5).

Дончане продлевают голевую серию до 12 игр, а безничейную домашнюю – до 16 (+15-1).

Александр Зубков становится автором 2100-го гола «Шахтера» в чемпионатах Украины.

Артем Бондаренко забивает 25-й мяч за оранжево-черных во всех турнирах (ЧУ - 22, КУ - 2, ЕК - 1), а Александр Зубков - 15-й в УПЛ.

5-й раз поражает ворота «Ингульца» Артем Бондаренко. Ранее 4 мяча он забил красно-желтым в рядах «Мариуполя».

«Ингулец» обновляет два личных антирекорда, продлив общую и гостевую серии без побед до 15 игр (=6-9).

Безголевая серия красно-желтых в поединках с оранжево-черными достигает 369 минут.

40-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту проводит Василий Кобин (+4=14-22, 27-73).

Алексей Паламарчук повторяет рекорд УПЛ, парировав 4-й пенальти подряд.

«Верес» делит очки с «Александрией» во всех 5 встречах на своем поле.

Черно-желто-зеленые продлевают общую беспроигрышную серию до 18 игр (+12=6), обновляя личный рекорд, а гостевую – до 8 (+4=4), повторяя клубное достижение 6-летней давности.

60-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера александрийцев проводит Руслан Ротань (+21=24-15, 71-63).

Жуан Алвина становится автором 10-го гола «Александрии» в поединках с «Вересом».

Красно-черные по-прежнему не могут отпраздновать первую викторию в играх с черно-желто-зелеными – 6 ничьих и 2 поражения.

Валерий Кучеров проводит 91-й матч в УПЛ в рядах ровенчан и бьет тем самым клубный рекорд 29-летней давности Владимира Новака.

«Полесье» вносит две поправки в таблицу личных рекордов, сделав 3-ю ничью подряд в родных стенах и продлив домашнюю беспроигрышную серию до 12 матчей (+6=6).

«Заря» подписывает первую мировую в нынешнем сезоне, прерывая два своих безничейных сериала: общий – из 15 игр (+5-10) и гостевой – из 9 (+4-5). Последний раз черно-бело-красные делили очки с соперниками 13 мая – 1:1 дома с «Вересом», а на выезде 5 мая – 1:1… с «Полесьем».

10-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Младен Бартулович (+3=0-6, 9-11).

Роман Вантух становится «обладателем» 70-й красной карточки луганчан в УПЛ.

«Оболонь» терпит 10-е поражение в родных стенах.

«Пивовары» проводят 10-й безголевой матч в этом сезоне.

Подопечные Сергея Шищенко прерывают свою сухую серию – на 284-й минуте.

«Кривбасс» становится четвертым клубом после «Ворсклы», «Мариуполя» и «Черноморца», чьи голкиперы выиграли 30 пенальтийских дуэлей в УПЛ.

Юрий Максимов празднует 90-ю викторию в украинской тренерской карьере (ЧУ - 81, КУ - 9), в том числе 30-ю во главе «Ворсклы» (ЧУ - 27, КУ - 3).

Полтавчане преодолевают 100-очковый рубеж в УПЛ в 64-м матче под руководством Юрия Максимова – 101.

ЛНЗ одну свою рекордную серию – 5-матчевую голевую на чужих полях – завершает, другую – с пропущенными голами в гостях – продлевает до 13 игр.

«Карпаты» одерживают 3-ю победу подряд на своем поле (мячи 5-0).

Домашняя сухая серия подопечных Владислава Лупашко достигает 380 минут.

«Колос» проводит 60-й безголевой матч в элитном дивизионе.

«Рух» 20-й раз играет на «ноль» в родных стенах.

«Левый берег» не забивает в общем 9 игр подряд (813 минут), а в гостях – 5 (453 минуты).

1-й матч в чемпионатах Украины проводят Роман Саленко («Динамо») и Максим Скороход («Ингулец»).

ФК Динамо. Роман Саленко

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Илья Гаджук («Ингулец»).

30-й мяч в УПЛ забивает Артем Бондаренко, 25-й – Сергей Мякушко, 5-й – Самсон Иеде и Кевин, 1-й – Бартол Франич (в 5-й игре).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Эдуард Сарапий («Полесье») и Евгений Скиба («Черноморец»).

4-й матч подряд поражает ворота соперников Артем Бондаренко, 3-й – Владислав Ванат.

Николай Гайдучик становится автором 250-го гола сезона-2024/25.

1-й дубль в чемпионатах Украины делает Эгиналду (в 28-й игре).

ФК Шахтер. Эгиналду

5-ю пенальтийскую дуэль из 10 выигрывает Алексей Паламарчук.

Впервые не забивает с «точки» Георгий Судаков, ранее реализовавший все 5 одиннадцатиметровых.

Александр Каплиенко становится 300-м украинским футболистом, задействованным клубами в этом сезоне.

40-й сухой матч в УПЛ проводит Дмитрий Ризнык.

3-ю красную карточку в чемпионатах Украины зарабатывает Роман Вантух, 1-ю – Хайдин Салиху (в 27-й игре).

30-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Дмитрий Панчишин.

Впервые удаляет игрока с поля рефери из Закарпатья Михаил Райда (в 8-й игре).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ