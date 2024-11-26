Владимир ПЯТЕНКО: «Нет времени на раскачку – бельгиек надо побеждать»

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал, как команда готовится к матчам с бельгийками.

– Мы проводим заключительный этап подготовки в Анталье с 20 ноября, но только в понедельник вечером собрались в полном составе — приехали легионерки. К сожалению, в последнем туре чемпионата Турции травмировалась Яна Деркач, выступающая за «Фомгет», и пришлось срочно вызвать на замену Леся Ольхову из «Металлиста 1925».

– Погодные условия позволяют качественно проводить тренировочный процесс?

– Грех жаловаться. После нашего приезда немного мешал сильный ветер, но последние дни — тепло, солнечно и никаких проблем.

– Какой информацией о бельгийках вы располагаете?

– Почти все игроки сборной выступают за границей. У своих ворот команда действует с опорным полузащитником, на чужой половине поля использует атакующую схему 4—3—3. Бельгийки довольно плотно играют в переходной фазе, в их арсенале есть и вертикальные передачи. Хотя они занимают более высокое место в рейтинге, у моих подопечных есть свои козыри, и мы собираемся играть только на победу.

– У матчей плей-офф есть своя специфика…

– Да, здесь нет времени на раскачку, требуется максимальный настрой, нужно учитывать каждую мелочь. Возможности исправить ошибки, допущенные в первом матче, может и не представиться. Убежден, что девушки это прекрасно понимают, поэтому настрой боевой.

– Из-за российской агрессии украинская сборная вынуждена принимать соперников за границей. Рассчитываете ли вы на поддержку болельщиков в Анталье?

– Да, мне известно, что нас собираются поддержать украинские переселенцы, которые сейчас находятся в Турции. Также придут представители сборной Украины по гребле, которые в эти дни здесь готовятся к новому сезону. Постараемся их не разочаровать.

В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Пятенко выбили Турцию (1:1, 2:0). Теперь на втором этапе сине-желтые будут бороться за путевку на чемпионат Европы с Бельгией, которая по сумме двух матчей прошла Грецию (0:0, 5:0).

В матчах с бельгийками тренер украинской сборной рассчитывает на 24 футболистки.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Колос» Ковалевка), Дарина Бондарчук («Металлист 1925» Харьков).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все — «Ворскла» Полтава), Дарья Апанащенко, Ольга Басанская, Леся Ольхова (все — «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Вероника Андрухив, Даяна Семкив (обе — «Колос» Ковалевка), Яна Калинина («Ворскла» Полтава), Тамила Химич, Юлия Шевчук, Натия Панцулая, Анна Петрик (все — «Металлист 1925» Харьков), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия), Яна Малахова («Мура Нона», Словения).

Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Лилль», Франция).

Первый матч второго раунда плей-офф отбора Евро-2025 между женскими сборными Украины и Бельгии состоится 29 ноября в турецкой Анталье (начало — в 19:00), ответный — 3 декабря в бельгийском Лёвене (21:15).