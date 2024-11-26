Манчестер Сити падает вниз. Суперкомпьютер назвал победителя АПЛ

Известный суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в Английской Премьер-лиге 2024/25 после 12 туров.

Главным фаворитом на чемпионство является «Ливерпуль» – его шансы оцениваются в 76%. Подопечные Арне Слота набрали 31 балл и уверенно возглавляют турнирную таблицу.

С большим отставанием на втором месте расположился «Манчестер Сити» – вероятность победы составляет всего 15,4%. «Горожане» во главе с Жузепом Гвардиолой заработали 23 очка и отстают от лидера на 8 пунктов.

Третьим претендентом на победу считается лондонский «Арсенал» – 7,7%. «Канониры» заработали 22 балла после 12 туров.