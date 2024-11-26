«В конце концов, вы – владельцы». Экс-тренер Челси вспомнил переход Мудрика

Бывший тренер лондонского «Челси» Грем Поттер вспомнил трансферы Михаила Мудрика из «Шахтера» и Энцо Фернандеса из «Бенфики». Тренер заявил, что не настаивал ни на одном из этих переходов.

«В конце концов, вы – владельцы. Вы отвечаете за клуб. Если вы хотите это сделать, моя работа поддержать.Так что я попытался сделать это с владельцами, поговорил с ними: «Смотрите, если вы потратите эти деньги, возможно, придется переплатить. Гарантий улучшения нет, потому профиль игроков, которых вы покупаете, не дает такой уверенности».

Кроме того, возможно, придется избавиться от некоторых игроков. Они этого [продажу футболистов] не сделали», – сказал Поттер.

«Челси» оформил трансфер Мудрика, заплатив «Шахтеру» около 100 миллионов евро (70+30). С тех пор Михаил провел за «синих» 72 матча, в которых отличился 9 голами и отдал 8 голевых передач.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Поттера рассматривают на должность главного тренера «Лестера».