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WTA
26 ноября 2024, 14:07 | Обновлено 26 ноября 2024, 14:17
128
0

«Возраст возьмет свое». Сапронов назвал главную проблему Цуренко

Юрий Сапронов оценил вклад Леси Цуренко в украинский теннис

26 ноября 2024, 14:07 | Обновлено 26 ноября 2024, 14:17
128
0
«Возраст возьмет свое». Сапронов назвал главную проблему Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Бывший вице-президент Федерации тенниса Украины Юрий Сапронов рассказал, почему украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла полностью раскрыть свой потенциал.

«Я всегда говорил, что Лесе чуть-чуть не повезло на старте. Я хорошо помню ее в 15-16 лет, потому что год или два помогал Лесе финансово. Ее тогда тренировала мама Медведевых, Светлана. Я не разделяю тот подход, который был тогда применен.

Потому что талантливую девушку пусть не «убили» как Лопатецкую (просто теннисную жемчужину навсегда потеряли из-за ошибок тренера и мамы), но огромное количество травм, которое она имеет сейчас, это отзвук тех тренировочных ошибок, которые при неокрепшем организме были допущены.

Девушки же все разные. Даяна Ястремская уже в 16 по физике, тестостероном была готова играть на взрослом уровне. Это нормально, нужно просто увидеть это и не торопиться. Леси – низкий поклон и очень спасибо. Потому что она всегда за команду играет лучше индивидуально. Всегда отдает себя всю.

Возраст возьмет свое ей просто не хватает бензина на третье сети или дополнительные турниры. Дай Бог ей человеческого счастья, потому что она прекрасный человек, много отдавший себя сборной Украины и командному теннису. Низкий поклон», – сказал Сапронов.

Ранее Юрий Сапронов назвал озвучившую главную проблему Марты Костюк.

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Леся Цуренко Юрий Сапронов WTA
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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