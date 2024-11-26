Крупский неожиданно отреагировал на слухи о переходе в MLS

Защитник молодежной сборной Украины (U-21) прокомментировал слухи о своем возможном переходе в МЛС. Футболист заявил, что пока не намерен менять чемпионат.

«Давление – это часть жизни футболиста. Моя цель – играть за сборную, я хочу выступать в Лиге Чемпионов и играть в Европе, там давление постоянное, и не только в хорошем плане. Надо быть готовым к этому. Не скажу, что я уже полностью готов, но скажу, что текущая ситуация не сильно влияет на меня, мою игру и мое отношение к родному клубу «Ворскла».

«Готовлюсь в штатном режиме к следующим играм в УПЛ, у нас дальше важные матчи: против Ингульца, Шахтера и Левого Берега, а уже после них – я смогу вместе со своими менеджерами подумать о дальнейших шагах в моей карьере», – заявил Крупский.

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