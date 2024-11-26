Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Пилар Рубио – невероятная возлюбленная Серхио Рамоса
Другие новости
26 ноября 2024, 08:34 |
1349
2

ДЕВУШКА ДНЯ. Пилар Рубио – невероятная возлюбленная Серхио Рамоса

46-летняя жена Серхио Рамоса даёт фору многим молодым красавицам

26 ноября 2024, 08:34 |
1349
2
ДЕВУШКА ДНЯ. Пилар Рубио – невероятная возлюбленная Серхио Рамоса
Instagram. Пилар Рубио

Пилар Рубио – образец жены-мечты для любового профессионального футболиста! Серхио Рамос – настоящий счастливчик!

46-летняя Пилар является звездой испанского телевиденья: она – журналистка, телеведущая и актриса.

Кроме этого, девушка, конечно же, занимается моделингом и является популярной инфлюенсеркой, рекламируя различные товари и услуги на своей 11-миллионной странице в Instagram.

Пилар демонстрирует, что возраст – просто цифра для неё, она находится в великолепной форме, как и её 38-летний муж.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица очень много работает над своим телом: на её странице вы найдете множество мотивационных видео и фото, после которых и вам захочется привести себя в порядок.

Пара вместе с 2012 года, воспитывает 4-х детей.

В отличии от других звездных пар, которые разошлись, таких как Пике-Шакира и Касильсяс-Карбонеро, пара сохранила свою страстную любовь:

По теме:
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
ФОТО. Жена Погба пышно отпраздновала свой день рождения. Оцените торт
ВИДЕО. Красавица! Ярослава Магучих станцевала для Александра Усика
Серхио Рамос фото lifestyle Реал Мадрид сборная Испании по футболу девушки
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Футбол | 26 ноября 2024, 07:22 3
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?

Форвард Аль-Насра в матче против Аль-Гарафы принес победу своей команде, оформив дубль

Один из лидеров УПЛ не платит зарплату. На какие деньги живут футболисты?
Футбол | 25 ноября 2024, 11:21 3
Один из лидеров УПЛ не платит зарплату. На какие деньги живут футболисты?
Один из лидеров УПЛ не платит зарплату. На какие деньги живут футболисты?

У футболистов «Александрии» хорошие премиальные

Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Футбол | 25.11.2024, 19:43
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Борнмут готов продать Забарного. Известны потенциальный покупатель и сумма
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Футбол | 25.11.2024, 11:55
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Криминал из 90-х, свой своего и Роман Зуб. Топ-7 бойцов украинского футбола
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Футбол | 26.11.2024, 08:56
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Холанд покинет Ман Сити в 2026 году. Известно, куда перейдет. И это не Реал
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
В 46 років з 4 дітьми вона дівчина? 
Ответить
+1
Burevestnik
до сих пір дівчина чи знову дівчина? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»
25.11.2024, 08:21 5
Бокс
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри
24.11.2024, 10:05 3
Бокс
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
25.11.2024, 08:53 7
Футбол
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
24.11.2024, 13:38 79
Футбол
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
24.11.2024, 17:43 1
Футбол
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
25.11.2024, 07:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем