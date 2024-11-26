ДЕВУШКА ДНЯ. Пилар Рубио – невероятная возлюбленная Серхио Рамоса

Пилар Рубио – образец жены-мечты для любового профессионального футболиста! Серхио Рамос – настоящий счастливчик!

46-летняя Пилар является звездой испанского телевиденья: она – журналистка, телеведущая и актриса.

Кроме этого, девушка, конечно же, занимается моделингом и является популярной инфлюенсеркой, рекламируя различные товари и услуги на своей 11-миллионной странице в Instagram.

Пилар демонстрирует, что возраст – просто цифра для неё, она находится в великолепной форме, как и её 38-летний муж.

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Красавица очень много работает над своим телом: на её странице вы найдете множество мотивационных видео и фото, после которых и вам захочется привести себя в порядок.

Пара вместе с 2012 года, воспитывает 4-х детей.

В отличии от других звездных пар, которые разошлись, таких как Пике-Шакира и Касильсяс-Карбонеро, пара сохранила свою страстную любовь: