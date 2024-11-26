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  4. Вячеслав СУРКИС: «Хотелось бы играть матчи в родном городе»
Молодежные турниры
26 ноября 2024, 08:33 |
343
0

Вячеслав СУРКИС: «Хотелось бы играть матчи в родном городе»

Вратарь «Динамо Киев» U-19 поделился мыслями о предстоящем матче Молодежной лиги УЕФА

26 ноября 2024, 08:33 |
343
0
Вячеслав СУРКИС: «Хотелось бы играть матчи в родном городе»
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Голкипер команды «Динамо Киев» U-19 Вячеслав Суркис поделился ожиданиями в преддверии матча с «2 Коррику» U-19 в рамках третьего раунда Молодежной лиги УЕФА.

– Настроение, конечно, боевое. Несколько дней назад был матч с Черноморцем, считаю, что мы хорошо отыграли в нем. И уже после этого начали готовиться к будущему сопернику. Разбираем команду, готовимся, отрабатываем удары.

– В чемпионате с «Черноморцем» играли на искусственном покрытии, сейчас перешли на натуральный газон. В чем разница, насколько сложно?

– Разница есть, и не столько из-за покрытия – все же, играли в крытом манеже, там не так холодно было. Но это все мелочи, ведь не в первый раз играем при таких погодных условиях.

– Что для футболиста значит выступление в Юношеской Лиге УЕФА? Многие защищают цвета юношеских сборных, а насколько важно проявить себя на международной арене на клубном уровне? И в чем разница с матчами чемпионата Украины?

– Прежде всего, более высокая интенсивность, поскольку мы играем против чемпионов своих стран. Но мы готовимся к каждому сопернику с хорошим боевым настроением.

– В противостоянии с «Марибором» наша команда пропустила в обоих матчах. Ставишь ли ты целью провести будущую игру «на ноль»?

– Конечно, такое желание есть, но первоочередной является победа команды. Я выхожу на поле не ради того, чтобы сыграть на ноль. Неважно, кто забивает мячи или отбивает их – побеждаем все вместе. Так что настроение только на победу.

– Динамовцы вынуждены играть вне дома, все матчи проводятся на выезде. Это добавляет каких-либо проблем или вызовов?

– Безусловно, хотелось бы играть в родном городе, в Киеве, но мы все понимаем, по каким обстоятельствам мы не можем этого делать. Поэтому приходится играть за границей. Но мы уже привыкли к этому, поэтому не думаю, что это будет придавать какие-то трудности, потому что это не первый раз. Сейчас у нас хорошие условия – тренировочное поле, гостиница, поэтому никаких проблем.

– «2 Коррику» преодолел уже два раунда, «Динамо» прошло один раунд. Не может ли это стать преимуществом для соперника?

–Я бы так не сказал. Мы провели два матча против «Марибора», большинство наших игроков выступали за сборные U-18/19, поэтому у всех есть опыт выступлений на международном уровне. Поэтому я не думаю, что большее количество матчей «2 Коррику» в нынешней Юношеской Лиге УЕФА сделает какую-нибудь разницу.

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Вячеслав Суркис Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Динамо Киев
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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