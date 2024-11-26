ФОТО. Жена Погба пышно отпраздновала свой день рождения. Оцените торт

Жене экс-футболиста «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, Зулай, исполнился 31 год.

Жена звездного игрока закатила по этому поводу шумную вечеринку в изысканном заведении.

Интересно, что всю организацию праздника взял на себя футболист:

«Добро пожаловать на мои 31!!! Я так благодарна и благословлена за всех и за все✨ Спасибо моему малышу за то, что все это случилось @paulpogba», – написала Зулай.

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На что Поль ответил: «Пусть живёт королева 👸🏼 Пусть Аллах подарит тебе еще много лет, моя королева Амин 🤲❤️».

Всю пышноту вечеринки можна оценить по опубликованным фото – это была веселая, гламурная и богатая тусовка. Отдельной похвалы достоин торт огромных масштабов: