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  4. ФОТО. Жена Погба пышно отпраздновала свой день рождения. Оцените торт
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26 ноября 2024, 07:51 |
1735
0

ФОТО. Жена Погба пышно отпраздновала свой день рождения. Оцените торт

Зулай Мария Погба умеет красиво гулять

26 ноября 2024, 07:51 |
1735
0
ФОТО. Жена Погба пышно отпраздновала свой день рождения. Оцените торт
Instagram. Зулай и Поль Погба

Жене экс-футболиста «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, Зулай, исполнился 31 год.

Жена звездного игрока закатила по этому поводу шумную вечеринку в изысканном заведении.

Интересно, что всю организацию праздника взял на себя футболист:

«Добро пожаловать на мои 31!!! Я так благодарна и благословлена за всех и за все✨ Спасибо моему малышу за то, что все это случилось @paulpogba», – написала Зулай.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На что Поль ответил: «Пусть живёт королева 👸🏼 Пусть Аллах подарит тебе еще много лет, моя королева Амин 🤲❤️».

Всю пышноту вечеринки можна оценить по опубликованным фото – это была веселая, гламурная и богатая тусовка. Отдельной похвалы достоин торт огромных масштабов:

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Поль Погба фото lifestyle девушки Ювентус
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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