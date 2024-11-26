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26 ноября 2024, 05:54 |
239
0

ФОТО. Вот почему Виктория Бекхэм отказалась от мяса. Её диета впечатляет

Жена Дэвида Бекхэма обладает огромной силой воли

26 ноября 2024, 05:54 |
239
0
ФОТО. Вот почему Виктория Бекхэм отказалась от мяса. Её диета впечатляет
Instagram. Виктория Бекхэм

Жена совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма Виктория Бекхэм – известна тем, что даже в свои 50 лет выглядит великолепно.

Секрет дизайнерки мирового уровня рассказало издание Daily Mail.

Виктория отказалась от употребления мяса и перешла на суровую диету из-за проблем с кожей – в юности красавица страдала кожным заболеванием акне. Певица также не употребляет некоторые сорта пшеничной муки.

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В паре готовит исключительно Дэвид – Виктория в последний раз готовила в 2003-м году.

«Моя дочь Харпер шутит, что я могу сжечь даже воду. Поэтому, пожалуй, для всех будет лучше, если я этого не буду делать», – рассказала Виктория про свои навыки.

Бекхэм рассказал, что его жена в основном ест одно и то же: это рыба на гриле и овощи, приготовленные на пару:

«Я очень эмоционально отношусь ко всему, что я ем или пью. Я женат на человеке, который ел одно и то же в течение последних 25 лет. С тех пор, как я с ней познакомился, она ест только рыбу на гриле и овощи, приготовленные на пару. Единственный раз она ела что-то, что было в моей тарелке, когда она была беременна Харпер», – цитирует Дэвида Daily Mail.

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фото lifestyle Виктория Бекхэм Дэвид Бекхэм Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Артем Діхтяренко Источник: Daily Mail
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