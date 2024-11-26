ФОТО. Футболист сборной Украины обратился к фанам: «Не предавай»
Георгий Судаков нашел что сказать в это непростое для всех время
Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков обратился к подписчикам своей страницы в Instagram.
22-летний футболист считает, что каждому стоит вернуться к своим детским мечтам:
«Не забывайте свои детские мечты, будьте преданными, не сдавайтесь! Конечно, во взрослом спорте не все так гладко, но не предавай своего внутреннего ребенка, потому что именно он подарил тебе любовь и страсть к игре ⚽️❤️🔥».
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Для публикации Судаков использовал картинку одного из психологических аккаунтов:
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