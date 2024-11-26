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26 ноября 2024, 05:09 |
502
0

ФОТО. Футболист сборной Украины обратился к фанам: «Не предавай»

Георгий Судаков нашел что сказать в это непростое для всех время

26 ноября 2024, 05:09 |
502
0
ФОТО. Футболист сборной Украины обратился к фанам: «Не предавай»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков обратился к подписчикам своей страницы в Instagram.

22-летний футболист считает, что каждому стоит вернуться к своим детским мечтам:

«Не забывайте свои детские мечты, будьте преданными, не сдавайтесь! Конечно, во взрослом спорте не все так гладко, но не предавай своего внутреннего ребенка, потому что именно он подарил тебе любовь и страсть к игре ⚽️❤️‍🔥».

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Для публикации Судаков использовал картинку одного из психологических аккаунтов:

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Шахтер Донецк фото lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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